Cane da guardia entra ogni sera in camera della bambina: un angelo...

Un cane premuroso e fedele ai membri della sua famiglia umana controlla ogni notte il sonno della piccola della famiglia: Berkley è il suo angelo custode a 4 zampe.

Cane sorveglia bambina nel sonno

Il Baby Monitor riprende una scena commovente: ogni notte il cane di famiglia irrompe nella stanza della piccola Elainey per controllarla e proteggerla.

Un cane di grossa taglia di razza Bovaro del Bernese è il quarto membro della famiglia insieme alla piccola Eilaney, mamma Christine e il marito. Un angelo custode a quattro zampe di nome Berkley.

Berkley era parte della famiglia prima che la piccola Eilaney, 2 anni, arrivasse a far parte del nucleo familiare.

Un cane dolce, premuroso e giocarellone che vive in casa con i suoi padroni e che non ha mai dato problemi. Alla nascita di Elainey però i genitori hanno avuto qualche dubbio: avevano paura che il cane, essendo molto grande ed energico, potesse essere pericoloso per la neonata.

Mamma Christine era terrorizzata che tutta l’energia e la voglia di giocare di Berkley potessero nuocere a sua figlia e ha quindi deciso di vietare al cane di avvicinarsi a lei.

Lo hanno escluso per i primi mesi ma Berkley non si è rassegnato facilmente: voleva conoscere anche lui la sua sorellina umana e si mostrava volenteroso, ma rispettoso, nel cercare di avvicinarsi a lei.

Dopo qualche tempo i genitori della piccola hanno acconsentito a lasciarlo avvicinare a lei e sono rimasti senza parole.

Un angelo custode a 4 zampe

Quando il pelosone Berkley ha finalmente ricevuto il lascia passare per stare nelle vicinanze di Elainey ha dimostrato di essere un ottimo cane da guardia, affettuoso e rispettoso.

Si è avvicinato scodinzolante e con estrema cautela alla piccola lasciando i genitori a bocca aperta:

L’unica cosa che lo avrebbe reso felice era entrare nella stanza, ha mostrato di esser gentile e posato.

Quando la piccola ha compiuto 8 mesi i genitori hanno installato un Baby Monitor con videocamera nella sua camerette e hanno notato che ogni sera si ripeteva una scena dolcissima.

Berkley ogni sera entrava nella stanza della piccola mentre dormiva per assicurarsi che riposasse bene e al sicuro da ogni pericolo. Dopo un breve giretto di perlustrazione della stanza il cane usciva dalla porta soddisfatto.

Il grande, grosso e gentile amico a 4 zampe agisce come un perfetto fratello maggiore e lascia la piccola dormire beata mentre lui controlla che non ci siano pericoli.

I genitori della piccola e padroni di Berkley hanno dichiarato con l’amore nel cuore:

è come se sapesse di avere un compito da svolgere e di dover stare attento a lei.

I genitori hanno cercato di rendere partecipe la piccola ora che è più grande e in grado di comprendere: Elainey ha sorriso alla notizia di avere un angelo custode a 4 zampe, è molto affezionata a Berkley.

Sul profilo TikTok della mamma di Elainey il video di Berkley che fa la guardia alla piccola ha scaturito una pioggia di like.