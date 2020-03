Un cane cieco e sordo ha trovato una guida speciale che dopo l’abbandono ed il salvataggio, lo aiuta a scoprire il mondo.

Una cucciolata è stata abbandonata con la madre e uno di loro è un cane cieco e sordo. Il cucciolo diversamente abile era stato buttato via insieme alla madre, poco dopo la loro nascita. Ad aiutarlo a scoprire il mondo che lo circonda e capire come muoversi è stato uno dei sui 7 fratellini. Si tratta di una cucciolata di cani bianchi, purtroppo più soggetti a nascere con queste disabilità. I due cuccioli ormai dipendono uno dall’altro e sono stati battezzati dai volontari Star e Denver, trovati in un campo in Louisiana.

La scoperta della disabilità

La cucciolata è stata portata con la madre all’Helen Woodward Animal Center di Rancho Santa Fe, una città della California. I volontari del centro hanno visto tutti i cagnolini giocare, muoversi, uggiolare ed interagire tra di loro ad eccezione di Star, che stava in disparte e lontano da tutti. Hanno subito capito che c’era qualche problema ed hanno approfondito la questione.

Hanno fatto visitare i cuccioli e la madre. Il veterinario che ha visitato Star ha subito capito che era un cane cieco e sordo. Mentre si cercava di capire come aiutarlo, il suo fratellino gemello Denver ha iniziato a dargli il suo aiuto. Il cagnolino è stato il più sensibile della cucciolata al problema del fratello ed è anche i più intenzionato ad aiutarlo.

Denver senza mai aver ricevuto addestramento specifico, si comporta da perfetto cane guida per Star, gioca con lui, lo guida nel quotidiano spingendolo a sviluppare gli altri sensi. Secondo la responsabile del servizio di adozioni del centro Dora Dahlke, Denver

“È davvero straordinario. Non smettiamo mai di imparare dagli animali.”

Ovviamente i due verranno ceduti insieme, un’adozione di coppia in modo che non manchi il supporto a nessuno dei due.