Una volontaria ha fatto di tutto per poter catturare la fiducia di un cane abbandonato e traumatizzato. Con molta pazienza è riuscita ad aiutarlo

Il protagonista della nostra storia si chiama Chance – un cane abbandonato – ed è stato aiutato da Carley Coca. Chance, Zeus e Lily erano tutti cani randagi che vivevano nei pressi della chiesa della contea di Hillsborough, in Florida. Carley ha saputo di loro da un post su fb ed ha deciso d’aiutare i poveri cani, che sembrava fossero stati recentemente abbandonati.

Come catturare la fiducia di Chance

Coca non ha avuto problemi a farsi seguire da due di loro, Zeus e Lily. Chance invece non volle avvicinarsi per nessuna ragione, anche se Carley ha cercato d’avvicinarsi in modo tranquillo ed è scappato. Quindi per prima cosa, ha messo al riparo gli altri due cagnolini, lavorando per ottenere la fiducia di un cane traumatizzato.

Il giorno dopo Carley è tornata a trovare Chance, portandogli degli hamburger per il cane. Per catturare la sua fiducia, ha deciso di lanciarli verso di lui. Chance ha mangiato volentieri i panini portati, ma ancora non si avvicinava. La scena si è ripetuta ogni giorno per altri sei giorni, ma il cane continuava a scappare. Il sesto giorno a sorpresa trovò Chance ad aspettarla, che solitamente si nascondeva lontano da lei, ma era seduto tranquillo in attesa della volontaria. Il cane mangiò dalle sue mani, ma non si lasciò accarezzare.

All’ottavo giorno, Chance corse verso la macchina e leccò la mano di Carley che si sporse dal finestrino. Chance scodinzolava e si lasciò accarezzare felice. Finalmente Carley aveva conquistato la sua fiducia e poté prenderlo e portarlo in macchina con sé. La volontaria tolse le pulci e zecche e lo portò a casa sua e non verso stalli momentanei come lo erano stati Zeus e Lily. Ora Chance terrà in stallo Chance, che ha la compagnia di altri cani, in attesa che si trovi una famiglia adottante adatta.