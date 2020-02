Candelora, che cosa si festeggia il 2 febbraio? La vera storia e le tradizioni

Secondo i miti popolari la candelora potrebbe predire la fine dell’inverno. Essa si festeggia il 2 di febbraio, in ricordo della presentazione di Gesù al tempio.

Il termine Candelora deriva dal latino candelorum e sarebbe la benedizione delle candele. Si benedicono le candele che simboleggiano Cristo, che viene visto come luce che illumina le genti. Si tratta di una rivisitazione di una tradizione antica pagana, nata in Oriente. Com’è successo per il Natale, questa tradizione è stata assorbita dal Cristianesimo.

Candelora, la vera storia e le tradizioni

Essa è preceduta dai giorni della merla e cade il 2 febbraio. Il febbraio sarebbe quindi freddissimo, e coinciderebbe con l’inizio della primavera. Questa ricorrenza in Piemonte si chiama Giorno dell’orso, perché secondo una leggenda l’orso si sveglierebbe dal letargo, per valutare se si può già abbandonare il letargo. Ma non solo in Piemonte, troviamo tradizioni che parlano dell’orso in tutta Italia.

Tornando al periodo antico, la Candelora avrebbe un corrispondente nella Festa di Imbolc, che cade il primo febbraio. Era una festa della rinascita, dato che le giornate si allungano pian piano.

Nella cultura popolare si perdono i detti ed i proverbi. Secondo alcuni di essi, in base al clima della giornata, si può capire quanto lungo sarà ancora l’inverno. I due più famosi si contraddicono:

Madonna della Candelora dell’inverno sèmo fòra ma se piove o tira vento, de l’inverno semo ancora dentro.

Mentre nel secondo si dice chiaramente

Per la Santa Candelora se nevica o se plora dell’inverno siamo fora,ma se l’è sole o solicello siamo sempre a mezzo inverno.

Detti simili li ritroviamo per tutto Italia, che si mantengono comunque su queste due idee contrapposte.

Previsioni di questa ricorrenza

Secondo quanto dicono le previsioni quest’anno la candelora sarà caratterizzata da temperature molto miti. Nel nord e alcune aree del centro come Toscana e dell’Umbria, il sole si alternerà al sole. Al Sud Italia e sui rilievi alpini, Prealpini il tempo sarà soleggiato. In Liguria e numerose aree del versante tirrenico saranno coperti da nuvole e potrebbe piovere.