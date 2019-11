Candeggina negli occhi per schiarirli, la pericolosa sfida di TikTok

Su TikTok sono apparse clip di persone che affermano di alterare il colore degli occhi con sostanze tra cui candeggina e disinfettante per le mani.

Candeggina negli occhi per schiarirli? È l’assurda sfida innescata da diversi utenti che usano TikTok, popolare app di video.

Si chiama Bright Eye Challenge e sta spopolando tra la community di questa applicazione.

Tanti i video pubblicati online che mostrano persone che tentano di cambiare il colore degli occhi usando sacchi di candeggina.

Le clip si sono, poi, rivelate false, ma possono indurre utenti più ingenui a replicare un gesto che va evitato su tutta la linea.

La sfida consiste nel riempire un sacchetto di plastica con disinfettante per le mani, candeggina, crema da barba e gelatina prima di tenerlo contro l’occhio per ‘circa un minuto’, per cambiare il colore degli occhi.

Uno dei video, poi rimosso, dà istruzioni su come creare la miscela.

Il preparato viene – quindi – tenuto sul viso della persona prima di essere rimosso e sembra mostrare che l’iride sia effettivamente cambiato in un colore giallo brillante rispetto all’altro occhio, che rimane verde scuro.

Da allora, l’utente ha ammesso che la clip è stata falsificata utilizzando l’editing video.

La sfida è stata replicata con una ragazza che affermava falsamente di aver ottenuto risultati simili, ottenendo oltre 1.600 commenti tra cui “fa male e va via?“.

L’utente ha successivamente caricato un secondo video per dire che il trucco era stato simulato.

Pertanto, ha rivelato all’utente di TikTok di non mettere la candeggina vicino ai suoi occhi poiché “non vorrei che voi ragazzi vi faceste del male“.

Un’altra adolescente ha anche pubblicato una registrazione della sua partecipazione alla bright eyes challenge ai suoi 90.000 follower dopo aver visto l’originale.

In seguito ha detto di aver effettivamente messo una singola lente a contatto per cambiare il colore di uno dei suoi occhi prima di utilizzare gli strumenti di modifica su TikTok e far passare l’esperimento come riuscito.

Bright Eyes Challenge, le conseguenze della sfida su TikTok

Nonostante le ammissioni, i video della sfida sono rimasti su TikTok, guadagnando migliaia di visualizzazioni.

La dott.ssa Susan Blakeney, consigliere clinico presso il Royal College of Optometrists, ha affermato che qualsiasi tentativo di ricrearla potrebbe portare a danni permanenti alla vista.

“Non fatelo“, ha detto la dott. Blakeney. “Non potete cambiare il colore degli occhi premendo una borsa contro di esso“.

“Può causare cicatrici corneali e influire sulla vista. La cornea è la parte più sensibile del corpo”

E aggiunge: “è la parte chiara che ci consente di vedere chiaramente e tutto ciò che colpisce che può avere un effetto significativo sui tuoi occhi ed essere estremamente doloroso“.