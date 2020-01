La maggior parte degli uomini con cancro alla prostata in fase iniziale non presenta segni o sintomi.

Cancro alla prostata, come accorgersene? Ci sono alcune cose che possono significare che hai maggiori probabilità di contrarre il tale malattia.

Potresti sentirli descritti come fattori di rischio legati al cancro alla prostata. Anche se non hai nessuno dei sintomi di cui parliamo di seguito, parla con il tuo medico di carcinoma prostatico se:

hHi 50 anni o più

Tuo padre o tuo fratello hanno avuto il cancro alla prostata.

Il cancro alla prostata ha qualche sintomo?

Uno dei motivi è il modo in cui il cancro cresce. Di solito, si manifestano i primi sintomi solo se il tumore cresce vicino al tubo attraverso cui si urina (l’uretra) e preme contro di esso, cambiando il modo in cui si urina.

Ma poiché il cancro alla prostata – di solito – inizia a crescere in una parte diversa (di solito la parte esterna) della prostata, il carcinoma prostatico in fase iniziale non sempre preme sull’uretra e causa sintomi.

Se noti cambiamenti nel modo in cui urini, è più probabile che questo sia un segno di un problema non canceroso molto comune chiamato ingrossamento della prostata o di un altro problema di salute. Ma è comunque una buona idea farti controllare.

Le possibili modifiche includono:

difficoltà a urinare o svuotare la vescica

un flusso debole quando si urina

una sensazione che la vescica non si sia svuotata correttamente

gocciola urina dopo aver finito di fare pipì

bisogno di urinare più spesso del solito, soprattutto di notte

un’improvvisa necessità di urinare: a volte potresti perdere urina prima di arrivare in bagno.

Se il carcinoma prostatico si sviluppa dalla prostata (carcinoma prostatico localmente avanzato) o si diffonde ad altre parti del corpo (carcinoma prostatico avanzato), può causare altri sintomi, tra cui:

mal di schiena, dolore all’anca o dolore al bacino

problemi a ottenere o mantenere un’erezione

sangue nelle urine o nello sperma

perdita di peso inspiegabile.

Questi sintomi possono essere tutti causati da altri problemi di salute. Ma è comunque una buona idea informare il tuo medico di qualsiasi sintomo, in modo che possa scoprire cosa li sta causando per assicurarsi di ottenere il trattamento giusto, se ne hai bisogno.

Come fai a sapere se hai il cancro alla prostata?

Non c’è modo di sapere se hai questa tipologia di cancro senza visitare il medico, poiché la maggior parte degli uomini con carcinoma prostatico in fase iniziale non presenta alcun sintomo. E se hai sintomi possono essere causati da altre cose.

E non puoi controllare tu stesso il cancro alla prostata.

Potresti parlare con il tuo medico di famiglia se hai più di 50 anni (o più di 45 anni se hai una storia familiare di cancro alla prostata), anche se non hai alcun sintomo.

Queste sono tutte cose che possono aumentare il rischio di cancro alla prostata. Il tuo medico di famiglia può fornire ulteriori informazioni o test, se necessario.