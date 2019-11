Cancro ai testicoli, le cause scatenanti e i trattamenti da effettuare

Il cancro ai testicoli è una malattia rara che viene spesso diagnosticata negli uomini di età compresa tra 15 e 34 anni. Ecco le cause scatenanti e i possibili trattamenti.

Sintomi

La causa del cancro ai testicoli non è nota, sebbene alcune condizioni possano aumentare il rischio che cellule sane diventino anormali.

Ad esempio, le persone con una storia familiare della malattia sono più a rischio.

Diverse condizioni, come la sindrome di Klinefelter e una condizione chiamata criptorchidismo, in cui gli individui hanno un testicolo non prescritto, possono incentivare la malattia.

Fumare marijuana può essere un altro fattore di rischio. Gli uomini che hanno fumato marijuana hanno il doppio delle probabilità di sviluppare il cancro ai testicoli rispetto agli uomini che non l’hanno mai fumato, secondo uno studio del 2012 sulla rivista Cancer.

Il cancro ai testicoli si forma in genere in un testicolo e gli individui possono notare alcuni cambiamenti nello scroto, che contiene i testicoli. Lo scroto può sembrare pesante o pieno di liquido. Inoltre, può formarsi un nodulo nel testicolo o il testicolo può risultare ingrandito.

Alcuni individui possono provare dolore nelle aree dell’addome, della schiena e del fianco, nonché affaticamento, ha affermato il dott. William Huang, professore associato di urologia e un oncologo urologo presso il Laura and Isaac Perlmutter Cancer Center presso il Nuovo Langone Medical Center dell’Università di York.

Queste parti sono colpite perché “quando un maschio è ancora un feto in utero, i testicoli arrivano fino ai reni“, ha detto Huang. “Col passare del tempo, scendono e vanno nello scroto. Se il testicolo ha un tumore e si diffonde, può diffondersi nelle aree in cui era in sviluppo“.

In alcuni casi, il carcinoma del testicolo può essere di natura ormonale, il che può far sentire il seno tenero, ha detto.

Diagnosi e test

Gli uomini si auto-diagnosticano il cancro ai testicoli quando notano un nodulo. Un medico può anche rilevare un nodulo durante un esame fisico. Sono necessari ulteriori test per confermare una diagnosi di cancro.

Un’ecografia può essere utilizzata per identificare se il nodulo è pieno di liquido e se si trova dentro o fuori dal testicolo.

Se esiste la possibilità che il testicolo sia canceroso, un chirurgo può rimuoverlo con una procedura chiamata orchiectomia inguinale radicale in modo che possa essere analizzata in laboratorio.

Se l’ecografia non è chiara, i medici possono usare una risonanza magnetica “, ma non fa parte del workup standard”, ha detto Huang.

Tipi di tumori ai testicoli

Circa il 90% dei tumori del testicolo rientrano in due categorie: seminoma e non eminoma (alcuni uomini hanno entrambi i tipi contemporaneamente). L’altro 10% sono tumori stromali, che colpiscono la parte del testicolo che produce ormoni.

Una volta noto il tipo di tumore, sono necessari ulteriori test per determinare fino a che punto si è diffuso.

Una scansione tomografica computerizzata evidenzierà eventuali cellule tumorali nei linfonodi e gli esami del sangue mostreranno i livelli di marcatori tumorali, che possono anche indicare la presenza di cellule tumorali rimanenti dopo la rimozione del testicolo.

Trattamento e farmaci

Il carcinoma del testicolo è curabile con chirurgia, radioterapia e chemioterapia. Il tasso di sopravvivenza a cinque anni è del 96% o più se il cancro è localizzato o regionale, il che significa che non si è diffuso in tutto il corpo, secondo l’American Cancer Society.

Il tasso di sopravvivenza a cinque anni per casi distanti, il che significa che il cancro si è diffuso ad organi o linfonodi lontano dal tumore, è del 73 percento, secondo quanto riportato dalla società.

A seconda del tipo di tumore e della sua diffusione, il trattamento può variare. Per la malattia che viene diagnosticata precocemene e si trova solo nei testicoli, la chirurgia è spesso l’unico trattamento richiesto.

I pazienti hanno la possibilità di ottenere un testicolo protesico per sostituire il testicolo rimosso.

Un chirurgo può anche eliminare i linfonodi situati nell’addome. Questo intervento viene eseguito attraverso un’incisione nell’addome, sebbene una complicazione nella chirurgia possa portare a difficoltà con l’eiaculazione (ma non l’erezione).

Se la malattia è più avanzata o se si è diffusa oltre il testicolo, può essere necessaria la chemioterapia, la radioterapia o la chirurgia per il trattamento.

La chemioterapia e le radiazioni sono spesso utilizzate per seminomi e la chemioterapia e la chirurgia sono trattamenti scelti per combattere la malattia.