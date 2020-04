Da mercoledì 15 aprile Mediaset adeguerà il proprio palinsesto focalizzandosi principalmente sull’intrattenimento. Le repliche di due vecchie glorie di Canale 5 stanno per tornare in onda.

Prendete nota: il Gruppo Mediaset ha deciso di cambiare la propria offerta televisiva a favore dei telespettatori. Alla luce dei recenti risvolti, inerenti la drammatica emergenza sanitaria nazionale Coronavirus, ha scelto di rendere omaggio a due gioielli firmati Canale 5.

Poiché le trasmissioni d’intrattenimento sono essenziali in una situazione complicata come quella dalla quarantena, i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di optare per alcune repliche. Dopo il successo delle vecchie puntate di Ciao Darwin, trasmesse il sabato, Canale 5 riesumerà altri due capolavori dell’intrattenimento.

Mediaset rispolvera due programmi storici

Il vicepresidente del Gruppo Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha scelto di focalizzarsi su due leggendari show di Canale 5. Il primo è Tu si que vales, che subentrerà mercoledì 15 aprile al posto del Grande Fratello Vip 4. Il secondo, invece, è Scherzi a parte, che ripartirà venerdì 17 aprile.

Sebbene i telespettatori conoscano già a memoria la stragrande maggioranza degli episodi di Scherzi a Parte e Tu si que vales, il desiderio di rivederli potrebbe essere ugualmente grande. Merito della simpatia di alcuni dei protagonisti, ricchi di carisma e travolgente comicità.

Da tempi immemori i due show d’oro di Canale 5 hanno conquistato i telespettatori con il loro intramontabile linguaggio: quello della semplicità e dell’ironia. Grazie al “the best of” le repliche di Tu si que vales e Scherzi a Parte garantiranno agli italiani in quarantena tante risate e una piccola parentesi di spensieratezza.

Le due esilaranti trasmissioni di Canale 5 e Italia Uno si faranno carico di una missione nobile, ovverosia quella di regalare qualche ora di serenità ai telespettatori e farli evadere dalla disperata realtà. E le famiglie italiane ne sentono veramente il bisogno.