Canada, violenta sparatoria a Ottawa: “Ci sono tantissimi feriti”

È in corso una violenta sparatoria a Ottawa, capitale del Canada, con tantissimi feriti. Ecco gli aggiornamenti

La situazione in Canada è gravissima, con un uomo che sta sparando senza sosta ad Ottawa e ha già ferito moltissime persone.

Aggiornamento 15.20

Sarebbe un uomo che ha aperto il fuoco in maniera mirata e ha cominciato: non è chiaro se l’attacco folle sia avvenuto in un ufficio oppure in casa. Tra i feriti anche un ragazzino adolescente e le sue condizioni sono stabili.

La sparatoria è terminata ma l’assalitore è ancora a piede libero, non catturato dalla Polizia.

Aggiornamento 15.10

Secondo la Cbc – attraverso una fonte – l’emergenza sarebbe terminata, ma la dinamica non è ancora chiara.

La conferma per ora è di un morto e molti feriti, tra cui quattro in gravissime condizioni.

Sparatoria a Ottawa

La Cbc News ha evidenziato che nel centro di Ottawa è in corso una sparatoria. Le informazioni sono confuse e frammentarie, ma da quello che si evince ci sarebbero tantissimi feriti.

La Polizia è intervenuta ed è sul posto, confermando che l’atto folle sia iniziato a un chilometro dal Parlamento Nazionale. I militari hanno invitato i dipendenti a non lasciare l’edificio.

Lo sparatore, secondo le fonti locali come dichiarato dai media, sarebbe ancora attivo. Secondo i media ci sarebbe un morto e molti feriti, tre dei quali in gravissime condizioni portati via dai paramedici.

In aggiornamento

Police first tweeted about officers responding to reports of shots fired in the area of Bank and Kent streets at about 7:35 am ET. This @CBCNews story will be updated as more details are known: https://t.co/OAOt2ur4dg — CBC News Alerts (@CBCAlerts) January 8, 2020