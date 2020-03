Brutte notizie che arrivano anche dal Canada dove la moglie del Premier Trudeau è risultata positiva al coronavirus. Scatta la quarantena.

Il coronavirus sta mettendo in ginocchio tutto il mondo e ora è stata colpita anche la moglie del premier del Canada. Ecco le sue condizioni di salute.

La moglie di Justin Trudeau positiva al coronavirus

Sophie Gregorie Trudeau è risultata essere positiva al coronavirus, dopo essere stata sottoposta al tampone viste le sue condizioni di salute di questi giorni.

Proprio nelle scorse ore il marito, Premier Canadese, si era posto in auto isolamento al fine di contrastare un possibile contagio. Tramite un twitter lo stesso ha comunicato di non aver ancora effettuato il tampone non avendo alcun sintomo, ma di restare in quarantena per motivi di sicurezza.

La moglie Sophie è in quarantena e mostra alcuni sintomi di influenza, per ora non preocccupanti.

La nota ufficiale evidenzia:

“Il primo ministro e in buona salute e senza sintomi. come misura precauzionale e seguendo i consigli dei medici rimarrà in isolamento per un periodo pianificato di 14 giorni”

Lo staff ha confermato che il Premier continuerà tutte le sue attività ma da remoto. I medici per non ora non sottoporranno il premier al tampone:

“e non ci sono rischi per coloro che sono stati a contatto con lui di recente”

Nel Paese i casi di positività al virus sono per ora 140 e un decesso. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori informazioni sullo stato di salute della moglie Sophie e del Premier.