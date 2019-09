Can Yaman coinvolto in una truffa, l’attore di Bitter Sweet denuncia tutto sui social

Can Yaman coinvolto in una truffa, l’attore di Bitter Sweet denuncia tutto...

Can Yaman, il bellissimo attore di Bitter Sweet, furioso su Instagram. L’attore turco si sfoga su Instagram e parla di una truffa a suo carico

Come si fa a dimenticare il bellissimo volto di Can Yaman, il giovane attore turco che ha interpretato il ruolo di Ferit Aslan nella serie TV Bitter Sweet. La serie televisiva andata in onda su Canale Cinque, ha ottenuto un enorme successo, anche grazie alla partecipazione di Ozge Gurel, l’attrice che abbiamo visto in precedenza nella serie Cherry Season.

Can Yaman di nuovo in tv

Il bellissimo attore turco, dopo il grandissimo successo ricevuto in italia con la serie Bitter Sweet, pare che sarà ospite di alcuni programmi televisivi in Italia. Nonostante la serie tv sia ormai finita da qualche settimana, il viso dell’attore turco, lo rivedremo di nuovo in alcuni programmi come Verissimo e C’è Posta per te. Molti sono i fan che non vedono l’ora di vedere Can Yaman con il suo nuovo look. Come in molti sanno infatti, Can si presenterà con un nuovo look, completamente diverso da quello presentato in Bitter Swee. L’attore avrà un look meno curato, ma pur sempre affascinante e attraente.

Can Yaman denuncia i truffatori

Il giovane attore Can Yaman, ha è molto apprezzato anche dalle donne italiane. Il giovane infatti ha deciso di passare le sue vacanze proprio nella bella Italia, forse per l’affetto e l’amore che i suoi fan gli dimostrano quotidianamente. Eppure proprio in Italia che l’attore ha avuto un piccola delusione.

Pare infatti che l’attore abbia visto il suo nome in alcuni eventi di cui lui non era affatto a conoscenza . L’attore infatti è venuto a sapere di queste vere e proprie truffe, intervenendo sui social.

Il suo nome infatti è comparso in alcuni eventi, che Can, non conosceva affatto l’esistenza. L’attore, infatti, pare che abbia denunciato questi truffatori sui social, dove si è dimostrato molto arrabbiato e deluso da questi. Pare che l’attore non si stato affatto dolce e comprensivi con queste persone, denunciando il tutto senza pensarci due volte.