Can Yaman sostiene la ristorazione in uno spot diretto da Ferzan Özpetek

Can Yaman protagonista della pubblicità De Cecco, insieme a Claudia Gerini, per sostenere la ristorazione. Lo spot sarà diretto da Ferzan Özpetek.

Can Yaman arriva in Italia per girare un nuovo spot dell’azienda De Cecco, che punta al sostegno del comparto della ristorazione. Una notizia positiva, visto che il settore sta subendo un forte contraccolpo durante questa pandemia di Coronavirus.

L’attore turco sarà al fianco di Claudia Gerini, già testimonial del noto brand di pasta italiano e il nuovo spot vedrà Ferzan Özpetek dietro la macchina da presa.

Un bel passo avanti per il protagonista di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e Daydreamer – Le Ali del Sogno, la cui carriera sta decollando velocemente anche sul piano internazionale.

Can Yaman a sostegno della ristorazione con De Cecco

Uno spot pubblicitario per sostenere la ristorazione in questo periodo difficile, delineato dall’emergenza COVID-19 sarà realizzato da De Cecco, nota azienda italiana produttrice di pasta.

Claudia Gerini è testimonial del brand, da diverso tempo: infatti, la vediamo protagonista delle varie campagne pubblicitarie che l’azienda lancia in televisione. Ad affiancarla, in questa nuova avventura, sarà Can Yaman.

L’attore turco, volto amatissimo e molto noto di soap opera, come Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e Daydreamer – Le Ali del Sogno, arriva in Italia per prender parte al nuovo spot pubblicitario che punta a dare il massimo sostegno al comparto ristorativo.

Dagli spot TV a Sandokan

L’attore turco sarà protagonista, in totale, di quattro spot di De Cecco, diretti dal rinomato regista. Le pubblicità saranno diffuse sia sul piccolo schermo che sulle varie piattaforme social. Oltre a questa importante esperienza con De Cecco, la carriera del divo turco non si arresta qui.

L’attore, infatti, è stato scelto per dare un nuovo volto a Sandokan, personaggio protagonista dei romanzi del ciclo indo-malese di Emilio Salgari, al fianco dell’attore nostrano, Luca Argentero.