Can Yaman Speciale, anticipazioni: quando va in onda e dove vederlo

Un regalo per tutti i fan di Can Yaman, uno speciale dedicato all’amato attore di DayDreamer in occasione del suo 31esimo compleanno!

Il super speciale che farà felici tutte le fan di Can Yaman andrà in onda l’8 novembre su La8 alle 18.40. Scopriamo tutti i dettagli dell’atteso appuntamento con la star di DayDreamer!

Buon Compleanno Can, lo speciale tv

Il protagonista di alcune delle serie tv più segui degli ultimi tempi compie 30 anni e per l’occasione la tv italiana vuole dedicargli uno speciale.

Si tratta dell’attore turco Can Yaman protagonista delle serie tv Bitter Sweet e DayDreamer- Le ali del sogno. Serie che episodio dopo episodio hanno conquistato anche il pubblico italiano, portandole ad essere tra soap più seguite in assoluto.

Mediaset non si lascerà scappare l’occasione per fare un omaggio al fascinoso attore turco che sarà contemporaneamente un regalo per tutti i suoi moltissimi fans: uno speciale interamente dedicato a lui.

L’8 dicembre dunque a partire dalle 18.40 potremo festeggiare i 31anni dell’attore.

L’attore è infatti nato il 1989 a ed ha una legame speciale con l’Italia parlando perfettamente l’italiano tanto da essere scambiato come tale nel suo Paese.

Tante curiosità sul bel Can di DayDreamer che non finiscono qui!

Maratona DayDreamer, dove vederlo

Le fan dell’attore turco potranno avere una giornata piena di emozioni perché a seguito dello speciale su Can, Mediaset ha previsto un altro imperdibile appuntamento.

A partire dalle 19.15 si potranno rivedere i primi episodi della serie tv DayDreamer- Le ali del sogno e ripercorrere la storia d’amore tra Can e Sanem che tanto sta facendo sognare i fan delle soap.

Can Yaman già protagonista di Better Sweet ha conquistato il pubblico italiano impersonando il bel fotografo Can Divit in DayDreamer che ogni weekend incolla allo schermo 2 milioni e 300 mila telespettatori.

Domenica 8 novembre dunque doppio appuntamento per gli appassionati della. serie turca e di Can Yaman. Oltre allo speciale su La5 andrà in onda anche la classica puntata su Canale 5 alle 16.20.

Dalle anticipazioni della puntata domenicale si sa che Can deciderà infine di cacciare Deren dall’agenzia, come si evolverà la storia?

Non resta che prepararsi per domenica 8 novembre con DayDreamer e Can Yaman!