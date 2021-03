Can Yaman al serale di Amici 20? Lo spoiler che fa impazzire i fan!

La fase più attesa del reality di Maria De Filippi sta per iniziare e spunta un’indiscrezione bomba su Canale Yaman!

Un periodo molto fortunato per l’attore turco, impegnato sul set di diverse fiction. Sarà giunto per lui il tempo di mostrarsi in una nuova veste?

Scopriamo tutti gli ultimi rumors sulla trasmissione Amici 20 e su Can Yaman!

Amici 20 il serale: conferme e smentite, cosa sappiamo fino ad ora

Come gli appassionati del reality Amici di Maria De Filippi la fase del serale è il momento più atteso di ogni stagione.

Gli allievi che hanno ottenuto il posto infatti hanno la possibilità di esibirsi di fronte al pubblico del prime time.

Le esibizioni di cantanti e ballerini per le sfide che porteranno alla proclamazione del vincitore o vincitrice del talent avranno inizio sabato 20 maggio alle 21.25 su Canale 5!

La bravissima Maria De Filippi dopo l’ennesima edizione fortunata di C’è Posta per Te, sarà come sempre alla conduzione del serale del reality che però questo anno non sarà in diretta.

Le puntate infatti verranno registrate qualche giorno prima, come avviene ora per lo speciale del sabato, una scelta nuova della produzione.

Attesissime sono le anticipazioni sui giudici ed il resto del cast, ecco cosa sappiamo.

Can Yaman da Maria De Filippi? Lo spoiler che fa ben sperare

Nella fase finale di Amici i giurati avranno un ruolo fondamentale: dovranno valutare le esibizioni dei ragazzi fino a decretare, assieme al favore del pubblico, il vincitore della ventesima edizione del reality.

Si capisce bene come l’attenzione sia molto alta dunque attorno alla composizione della giuria di questo anno. Alcuni rumors stanno filtrando in queste giornate e riguardano alcuni volto noti dello spettacolo e della tv.

Un primo nome fatto è stato quello di Tommaso Zorzi, ultimo vincitore del Grande Fratello Vip, nell’edizione più lunga e controversa di tutte.

Ancora nessuna conferma a tale indiscrezione ma nel frattempo ne è giunta un’altra che ha sollevato fremiti tra i fan di un noto attore. Stiamo parlando del bel Can Yaman, la star turca di DayDreamer-Le Ali del Sogno.

Secondo tali rumors l’attore potrebbe far parte proprio della giuria del serale di Amici 20 e la notizia potrebbe essere molto realistica per vari motivi.

Innanzitutto il buon rapporto con la padrona di casa Maria De Filippi: Can è già intervenuto come ospite in due edizioni di C’è Posta per Te con un riscontro di pubblico molto importante.

L’attore turco inoltre si trova già in Italia per girare la fiction Sandokan accanto a Luca Argentero e per la partecipazione alle ultime puntate di Che Dio ci aiuti 6 con Elena Sofia Ricci. Non sarebbe difficile per lui dunque essere presente anche alle registrazioni di Amici.

Inoltre da non dimenticare la sua ottima conoscenza dell’italiano che lo porterebbe a poter ricoprire perfettamente il ruolo di giudice.

Per scoprire se le indiscrezioni verranno confermate non resta che attendere il vero di questa edizione del serale di Amici 20 e seguirci per altre anticipazioni!