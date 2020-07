Can Yaman, avete mai visto il padre del protagonista di Daydreamer? Affascinante come lui

Can Yaman e la foto clamorosa diventata virale: la somiglianza con un altro uomo è impressionante! Scopriamo di chi si tratta!

Can Yaman è uno dei volti del momento! Dopo aver spopolato nella televisione turca, ha ottenuto grande riscontro anche in Italia e attualmente è impegnato nella soap opera “DayDreamer”, dover interpreta l’omonimo protagonista.

L’attore, apprezzatissimo non solo per il suo talento come attore, ma anche per il suo aspetto fisico, si è da poco fatto notare sul web con una foto che ha impressionato tutti, scopriamo di cosa si tratta…

La vita privata di Can Yaman

Talentuoso e bellissimo, Can Yaman è uno dei pochi attori turchi a essere diventato famoso in Italia. Si è fatto conoscere e ha raggiunto la popolarità nel nostro Paese con la serie “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore”, in cui interpretava Ferit Aslan.

Adesso, l’attore dal fascino innato accompagna quotidianamente il pubblico di Mediaset con il ruolo del fotografo Can Divit in “Daydreamer – Le ali del sogno”.

La visione giornaliera dell’attore ha stimolato una curiosità fanatica verso ogni aspetto della sua vita, anche di quella privata. L’interesse per l’interprete ha spinto i fan a ricercare maggiori informazioni su di lui ed ecco cosa sono riusciti a trovare…

La foto clamorosa

Una foto che ritrae l’attore è diventata virale sul web e ha davvero impressionato i fan dell’attore. I seguaci di Can si sono dati da fare con le ricerche online e sono riusciti a recuperare un vero e proprio reperto.

Si tratta di una foto che ritrae Can e un altro uomo, a cui l’attore somiglia in maniera impressionante. L’uomo in questione altri non è che suo padre.

Anche il padre dell’attore è un bellissimo uomo: si chiama Güven Yaman, è un noto avvocato e per un po’ di tempo persino Can avrebbe dovuto seguire la stessa carriera. Alla fine, però, come tutti sappiamo, il suo destino sarebbe stato un altro.