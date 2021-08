Can Yaman importunato da una fan per “colpa” di Diletta Leotta: l’attore...

In vacanza, l’attore turco ì ha dovuto fare i conti con una fan che chiedeva notizie sulla storia con Diletta: Can Yaman non la prende bene.

Molte ammiratrici di Can Yaman si sono affezionate a lui proprio perché è sempre molto disponibile con i suoi fan, ha sempre concesso foto, selfie ed autografi senza nessun problema.

Ma recentemente è stato molto scortese con una ragazza, scopriamo cosa è successo.

Can Yaman e Diletta Leotta

Can Yaman e Diletta Leotta, sono la coppia del momento e ovviamente continuano a far parlare di loro.

Da qualche settimana, gira voce che il loro amore è giunto al capolinea, dato che non sono stati più avvistati insieme.

Can, in questi giorni si trova in Sardegna, senza la Leotta, dove ha concesso un bel po’ di foto alle numerose fan che lo hanno beccato in spiaggia.

A quanto pare, però, l’attore ha avuto un battibecco con una fan che le ha chiesto insistentemente notizie sulla rottura con Diletta: scopriamo come ha reagito.

Can Yaman importunato da una fan: cosa è successo

Nelle scorse ore, sul web, è circolato un video in cui si vede che Can Yaman reagisce male alla visita di una fan che si avvicina all’attore, in riva al mare, con un telefono cellulare.

L’esperta di gossip Deianira Marzano, ha ricevuto il filmato dalla fan che lo ha registrato e la persona ha rivelato:

“Con noi è disponibilissimo a fare foto. La signora lo stava importunando e seguendo dall’inizio della spiaggia, chiedendogli dov’era Diletta e perché non era con lui”.

Ha aggiunto:

“Non è stato maleducato, anzi fin troppo educato”

Per questo, Can Yaman ha reagito male, ma rimangono ancora tanti dubbi sulla love story con la giornalista sportiva.

I due continuano a mantenere il silenzio su quanto sta accadendo, aumentando così, l’attenzione su di loro, una mossa strategica?

