Can Yaman ne ha combinato un’altra delle sue, i fan lo hanno rimproverato pesantemente: scopriamo cosa è successo!

L’attuale fidanzato di Diletta Leotta è al centro delle polemiche per essere sparito totalmente dai social: vediamo cosa è accaduto.

Ennesimi dubbi su Can Yaman e Diletta Leotta

I due sono sempre al centro dell’attenzione, dato che in moltissimi non credono ancora oggi alla veridicità della coppia.

Anche i paparazzi Paolone e Alessandro Rosica si sono scagliati contro di loro, muovendo nuovi dubbi su questa storia d’amore.

Secondo i due fotografi la love story tra Can Yaman e Diletta è tutta una finta, nonostante l’attore e il giornalista sportiva continuano a sostenere che la loro relazione sia vera e non lo fanno per visibilità.

Polone ha rivelato che i due non si potranno ancora dirsi addio perché ci sarebbero dei contratti da rispettare, come quelli con gli sponsor, ancora oggi.

Addirittura l’anello che Can ha regalato a Diletta, dal valore di 40 mila euro, non sarebbe stato pagato dall’attore, ma da un accordo con lo sponsor.

Can Yaman nella bufera

Il paparazzo ha continuato a raccontare che tutta questa situazione gli sta sfuggendo di mano, per questo l’attore turco pare che sia molto nervoso, infatti ha spiegato:

“Io però credo al fatto che Can sia nervoso. La situazione è sfuggita di mano a tutti e quello che più ci sta rimettendo è lui. Can non aveva bisogno di soldi, di nulla. Quello che ci sta perdendo se vanno tutti nella me… è lui”

Aggiunge:

“Lui è venuto qui in Italia a lavorare e gli squali lo hanno preso”

Dopo queste dichiarazioni, in moltissimi hanno pensato che questa fosse proprio il motivo della sua sparizione dai social.

Solamente oggi, poche ore fa è ricomparso sui social, per questo moltissimi fan lo hanno rimproverato.

Un utente gli ha scritto:

“Non ti azzardare più a farci questi scherzi che qui i cuori sono deboli. ”

Non è l’unico commento, come questo ce ne sono tantissimi.

Can si può ritenere fortunato, i suoi fan lo amano da impazzire e non potrà assolutamente più sparire dai social, altrimenti ci saranno i suoi follower a rimproverarlo.