Can Yaman è scomparso dai social network, per quale motivo? centra la sua relazione con Diletta Leotta? oppure è solo uno scherzo? tantissime domande al quale noi ora risponderemo!

In queste ultime ore i fan hanno intasato i social per saperne di più della scomparsa dell’attore turco, mandando in tendenza su Twitter l’hashtag #CanYaman. Più passano le ore e più la preoccupazione sale, cosa sta succedendo?

Ecco cosa è accaduto

Il protagonista di Daydreamer-Le ali del sogno, sta facendo moltissimo preoccupare i suoi fan, perché si è cancellato totalmente da Instagram, ieri 14 aprile.

Una scelta molto strana, dato che è un personaggio molto seguito sui social, anche se c’è da dire che non è la prima volta.

Il fidanzato di Diletta Leotta, già qualche mese fa aveva chiuso il suo profilo Twitter e da quel momento non l’hai mai più riaperto, sarà la stessa cosa per Instagram?

Ma nella stessa giornata anche la pagina più seguita dagli amanti del gossip ha deciso di staccare dei social, si tratta di Trash Italiano, che aveva annunciato già un po’ di giorni fa di sparire da Instagram per vari giorni.

Invece per quanto riguardo Can Yaman, sarà per colpa della storia con la sua fidanzata? dato che ogni giorno è inondato da pessimi messaggi da parte degli haters? probabile ma non è l’unica motivazione possibile.

Il perché della scomparsa di Can Yaman

Al momento non c’è nessuna motivazione ufficiale su questo gesto, ma ci sono varie ipotesi.

Come il prendersi una pausa per le numerose critiche che sta ricevendo a causa della presunta storia finta con Diletta Leotta.

Solamente poco tempo fa l’attore ha deciso di rispondere ai leoni da tastiera e rivelare pubblicamente l’amore che lui ha per la giornalista sportiva.

Purtroppo tra le ipotesi si può anche pensare che sia stato un attacco hacker, ma al momento né l’attore e né Diletta hanno rilasciato dichiarazioni su questa scelta.

Molte persone però credono che in questa faccenda centri Trash Italiano, dato che come abbiamo detto prima, anche lui è scomparso.

Staranno preparando un progetto insieme? oppure è solo una coincidenza? sicuramente lo scopriremo presto.