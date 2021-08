Can Yaman e Luca Argentero non vanno d’accordo? malumori sul set di...

I due attori sembrano non andare d’accordo, per questo il progetto Sandokan potrebbe non vedere mai la luce: la rivalità tra Can Yaman e Luca Argentero.

Due uomini con un grande talento e anche con un bel caratterino, riusciranno a trovare quel feeling mancato per il bene delle riprese del remake della celebre serie tv? scopriamo cosa è successo.

Can Yaman, un periodo molto difficile per lavorare

Come tutti sappiamo, è un periodo molto critico quello che sta vivendo Can Yaman.

L’attore turco in questi giorni è di nuovo finito al centro del gossip per la sua relazione con Diletta Leotta, che continua a far discutere.

Sembra che ci sia un evidente allontanamento, dato che stanno trascorrendo l’estate completamente divisi.

Infatti al momento lei è a Monte Carlo con le amiche e lui in Sardegna.

Ma i guai per Can Yaman non sono finiti, infatti, le riprese del remake di Sandokan sono state interrotte per colpa di un mancato feeling con e il co-protagonista e braccio destro Luca Argentero: scopriamo cosa è successo.

Can Yaman e Luca Argentero: la segreta rivalità

Secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbero stati alcuni ‘malumori’ che avrebbero reso impossibile lavorare tranquillamente sul set.

La complicità tra colleghi è fondamentale, soprattutto se ricoprono ruoli così ravvicinati, ma tra di loro c’è solo una grande rivalità.

C’è da dire che entrambi hanno dei caratteri molto forti e può capitare di non andare d’accordo.

Questa antipatia avrebbe reso le riprese impossibili, per cui i produttori della serie tv hanno deciso di sospendere momentaneamente il set.

Inoltre Sandokan sarebbe dovuto andare in onda su Rai o Mediaset, ma ora si parla di un contratto con Netflix o Amazon Prime Video e dunque è ancora tutto da vedere.

Leggi anche –> Can Yaman, l’attore di Mr Wrong che lavoro faceva prima del successo? il retroscena choc