Can Yaman-Diletta Leotta: l’ex Daniele Scardina sbotta e scrive il commento

Il pugile, reduce da Ballando Con le Stelle, ha commentato nel merito della liaison tra la conduttrice sportiva e l’attore turco.

Sembra sempre più reale l’ipotesi che tra Diletta Leotta e Can Yaman ci sia qualcosa di più che una semplice amicizia.

I due sono stati avvistati più volte dai paparazzi a cena e sono apparsi particolarmente vicini e felici.

La coppia non ha confermato la relazione in corso, ma si vocifera che Can stia già cercando casa a Roma. Sarà vero?

Nel frattempo, arriva il commento di Daniele Scardina, il pugile con cui Diletta Leotta aveva una relazione fino a poco tempo fa.

Il flirt tra Diletta Leotta e Can Yaman

Qualche giorno fa, vi avevamo mostrato gli indizi che confermano la liaison tra la giornalista di DAZN e la star di DayDreamer.

Sia prima che dopo erano state rilasciate dal settimanale di Chi vari scatti che immortalavano la coppia insieme, più felice che mai.

Diletta Leotta è l’unica donna che riesce a trovare l’amore per ben due volte nel bel mezzo di una pandemia!

Il che la dice lunga sull‘incredibile ascendente che la giornalista sportiva ha sugli uomini.

Prima il pugile e concorrente di Ballando con le Stelle Daniele Scardina, ora l’attore turco Can Yaman.

Se né Can né Diletta hanno voluto parlare della relazione, a farlo ci ha pensato proprio l’ex della Leotta.

Le parole di Daniele Scardina spiazzano tutti

Il pugile si è espresso nel merito della relazione tra l’ex Diletta Leotta e l’attore Can Yaman.

Un utente ha scritto un commento sotto la sua foto, che suona molto da frecciatina e sfottò.

Daniele ha colto immediatamente il riferimento e ha risposto, senza riuscire a trattenersi:

“Toretto” definisce l’attore turco un vero e proprio “lupo”, prendendo in prestito le parole dell’iconico brano di Lucio Dalla.

Che sia questo l’inizio di una guerra sui social? Noi rimaniamo in attesa che la neo coppia esca allo scoperto!