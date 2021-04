Can Yaman contro la sua famiglia: la madre di lui non approva...

Can Yaman e Diletta Leotta nei guai, la madre di lui non approva la loro storia. Ora l’attore turco si trova in mezzo tra due fuochi: da una parte la sua famiglia, dall’altra l’amore.

Secondo alcune indiscrezioni, la famiglia dell’attore turco si sarebbe intromessa nella storia d’amore con Diletta Leotta, in particola la madre di Can è contraria a questa relazione: scopriamo perché!

La storia di Can Yaman e Diletta Leotta

Da quando è uscito il gossip della storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta, moltissime persone sono letteralmente impazzite.

Alcuni li amano e non vedono l’ora che esca qualche foto di loro due per mettere un like o lasciare qualche commento.

Però, la maggior parte del pubblico, sostiene che sia una relazione nata solamente per creare visibilità, dato che ci sono moltissime prove che fanno pensare che sia una storia studiata a tavolino.

Purtroppo non bastavano gli haters a creare scompiglio ma anche la famiglia di Can.

I due stanno anche ad un buon punto della loro relazione, dato che si parla di convivenza, anello di fidanzamento e addirittura si vocifera che i due si sposeranno a breve.

C’è stata anche una sorta di proposta di nozze, dato che a Roma è passato un aereo con scritto: “Diletta mi vuoi sposare?”.

Ma ancora oggi non si sa se questo gesto fosse da parte dell’attore turco oppure no, Can e Diletta non hanno mai né smentito e né confermato.

Recentemente abbiamo scoperto che la famiglia dell’attore, in particolare la mamma, non approva affatto la relazione con la giornalista sportiva.

La mamma di Yaman contro la Leotta

A svelare questa notizia bomba sono stati due paparazzi: Paolone e Alessandro.

I due hanno rivelato che la mamma del protagonista di Daydreamer- Le ali del sogno, sia contro la storia d’amore del figlio.

Can e sua madre, sono sempre stati molto legati e la signora si è sempre interessata alla carriera ma soprattutto alla vita privata del suo “bambino”.

La donna è sempre presente, in ogni attimo della sua vita, addirittura molto spesso lei lo segue sui set e cerca di consigliare il figlio nei suoi progetti.

Guldem, così si chiama la madre, è la prima fan numero uno di Can, che cerca sempre di sostenerlo in ogni cosa che fa ed è sempre pronta a festeggiare per ogni suo successo, ma non questa volta.

Secondo le indiscrezioni, l’attore turco è in difficoltà perché non si sarebbe mai aspettato di trovarsi in mezzo a due fuochi, ma perché la madre non approva Diletta?

A quanto pare ci sono varie motivazioni ancora non certe, ma si vocifera che la notorietà della Leotta possa mettere in ombra il figlio.

Addirittura alcune indiscrezioni hanno rivelato che la signora Guldem non approvi Diletta perché non è una donna turca e non ha le loro stesse usanze.

L’attore non ha comunque smentito o confermato questa indiscrezione tirata fuori dai paparazzi.

Sembra davvero una storia d’amore di una telenovela, colma di colpi di scena, chissà se il finale se sarà sorprendente.