Attore e modello turco, che ha ottenuto un successo spaziale nel nostro Paese grazie a DayDreamer – Le ali del sogno, ma prima cosa faceva? scopriamolo.

Amato da tutti, ma prima di raggiungere un successo internazionale ha lavorato e studiato molto: tutto sull’attore di Mr Wrong.

Can Yaman , l’amore per il mondo dello spettacolo

Una bellezza clamorosa, il noto attore ha fatto innamorare milioni di fan con il ruolo dell’affascinante Can Divit nella famosa soap opera turca.

Palestrato, moro, sguardo intenso, è diventato uno degli uomini più desiderati della terra.

Ormai si parla solo di lui, non solo per il suo talento nel mondo della recitazione, ma anche per la sua love story con la nota giornalista sportiva italiana, Diletta Leotta.

Attualmente si trovano a Istanbul per una vacanza, insieme alla famiglia dell’attore.

Da quanto è emerso dai profili Instagram dei genitori di Can, Diletta è stata accolta magnificamente, i suoi suoceri la amano già.

Insomma, per Yaman è un periodo d’oro non solo per la sua vita privata ma anche a livello lavorativo.

Lui si è veramente impegnato per raggiungere il successo che ha ora, nonostante si sia appassionato un po’ tardi alla recitazione, precisamente nel 2014.

La svolta per Can è arrivata nella serie tv Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, dove ha interpretato un ricco uomo d’affari.

Ma si è fatto conoscere soprattutto per la soap opera Daydreamer – Le ali del sogno.

La domanda viene spontanea, il noto attore prima di ottenere questa clamorosa fama, cosa faceva? scopriamolo.

Can Yaman: il lavoro choc prima di diventare famoso

Non tutti sanno che l’uomo oltre ad essere affascinante è anche molto colto, infatti ha studiato molto.

Da ragazzo ha frequentato il liceo italiano di Istanbul ed era il primo della classe.

Successivamente si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Yedipete diventando avvocato specializzato in diritto tributario.

Insomma, non è il classico “bello” che non “balla”.

Secondo alcune indiscrezioni, l’attore sembra che si sia appassionato al mondo dello spettacolo per via del suo mestiere precedente.

Lui lavorava in un importante studio legale, per questo ha scelto di migliorare la sua dizione per esporre meglio le cause in tribunale.

La sua determinazione e intelligenza l’hanno portato in sei mesi a raggiungere grandi risultati, diventando così un attore di fama internazionale.

