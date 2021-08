I due hanno fatto sognare milioni di fan, interpretando i protagonisti di una delle serie tv più romantiche di sempre. Il forte feeling nato sul set, ha portato ad un vero flirt tra i due attori: scopriamo di più.

Nelle scorse ore, è arrivata una notizia bomba clamorosa su i due noti attori della soap opera turca.

Sembra, infatti, che Can e Demet fossero ufficialmente fidanzati e che la relazione tra loro sia finita a causa del tradimento dell’attuale fidanzato di Diletta Leotta: tutti i dettagli sulla loro storia d’amore.

Can Yaman e Demet Ozdemir: il flirt

La soap opera turca in onda di Canale 5, Daydreamer, ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori.

La bravura e la complicità degli interpreti di Can Divit e Sanem Aydin, hanno portato al successo la famosa serie tv.

Sembra proprio che i due protagonisti della soap turca, abbiano vissuto un amore unico, fatto di alti e bassi.

Nelle ultime ore, il noto opinionista di Barbara D’Urso, Biagio D’Anelli, ha sganciato una vera bomba su i due: scopriamo cosa ha rivelato.

Can Yaman ha tradito Demet Ozdemir

Biagio D’Anelli ha rivelato:

“Era vero il fatto che con Demet lui doveva sposarsi, ma andò tutto a monte perché lui la tradì, perché lei lo beccò in un hotel”.

Una notizia choc che ha lasciato tutti a bocca aperta.

In tutto questo tempo, Can e Demet non hanno mai speso qualche parola in più sul loro rapporto in pubblico, forse per non alimentare i vari pettegolezzi sulla loro love story.

Attualmente Demet è super fidanzata, per questo è impossibile un ritorno di fiamma con l’attore.

Can Yaman è impegnato con Diletta Leotta, anche se i due, probabilmente, stanno vivendo una forte crisi.

