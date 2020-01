Chi è Can Yaman, l’attore originario di Istanbul dal fisico statuario, ospite del programma di Maria De Filippi C’è posta per te

Scopriamo tutti i segreti di Can Yaman, il bellissimo attore turco che avremo modo di vedere a C’è posta per te.

Chi è Can Yaman

Nasce a Istanbul, l’8 novembre del 1989.

Figlio di un avvocato albanese e di una professoressa di lettere, frequenta il Liceo Italiano di Istanbul dove viene notato per essere uno degli studenti più promettenti.

Si laurea al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Yeditepe nel 2012 e inizia a lavorare come avvocato. Successivamente, preferisce dedicarsi alla sua passione per la recitazione.

La sua carriera da attore inizia nel 2014, ma il successo arriva nel 2017 con il ruolo di Ferit Aslan, un ricco uomo d’affari, nella serie televisiva Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. Nel 2018 invece interpreta il ruolo di Can Divit, nella serie Erkenci Kuş.

Tra le altre serie tv di successo di cui ha fatto parte vi sono Gönül İşleri del 2014, İnadına Aşk del 2015 e Hangimiz Sevmedik del 2016.

L’attore ottiene numerosi riconoscimenti nell’arco della sua carriera come il Pantene Golden Butterfly Awards 2018 come Miglior attore di commedia romantica, il Media and Art Awards (Magazinn) 2018 come Coppia dell’anno con Demet Özdemir, il

GQ Men of the Year 2019 come Miglior attore emergente, il Murex d’Or 2019 come Miglior attore straniero, il Turkey Youth Awards 2019 come Miglior attore di serie TV e il Quality Awards 2019 come Miglior attore

Nel 2018 L’azienda turca Desa crea una linea di abbigliamento in collaborazione con Can Yaman. Gli abiti di questa collezione vengono utilizzati nella serie Erkenci Kuş dallo stesso Can Yaman.

Fidanzata e passioni

Su Instagram Can Yaman ha più di 5 milioni di follower che impazziscono per le sue foto, che mostrano il suo fisico statuario.

In base ai post caricati sui social, l’attore sembrerebbe fidanzato con la sua collega Demet Özdemir, con la quale appare spesso insieme.