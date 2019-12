Il Camu camu sta diventando sempre più popolare come integratore per le sue presunte proprietà antiossidanti. Ma c’è qualcosa in questo frutto della foresta pluviale o si tratta solo dell’hype?

Questo non è un frutto che troverai su un albero o un cespuglio nel tuo quartiere: il camu camu cresce principalmente nelle aree alluvionate della foresta pluviale amazzonica in Perù, Brasile, Colombia e Venezuela, dove i suoi frutti e foglie sono usati per scopi medicinali.

I suoi frutti hanno circa le stesse dimensioni di un limone, ma di colore arancione chiaro e ricchi di vitamina C.

Vitamina C

Il Camu camu è pieno zeppo di vitamina C: 60 volte di più per porzione di un’arancia! Un cucchiaino di polvere di camu camu contiene l’1180% dell’apporto giornaliero raccomandato di vitamina C, che è importante per la salute delle gengive, tra le altre funzioni del nostro corpo.

Valina

La valina è un amminoacido presente nel frutto. È un aminoacido essenziale, il che significa che dobbiamo assumerlo nel cibo perché i nostri corpi non possono produrlo.

La valina viene utilizzata dall’organismo per prevenire la disgregazione muscolare ed è importante per il sistema nervoso e la funzione cognitiva.

Potassio

I nostri corpi hanno bisogno di potassio per il corretto funzionamento del cuore e dei reni. Il frutto è un modo per ottenerlo: 71,1 milligrammi si trovano in ogni 100 grammi.

Leucina

Questo è un altro aminoacido essenziale trovato nel camu camu, uno di cui i nostri corpi hanno bisogno per la crescita e il recupero dei muscoli e dei tessuti ossei e la produzione di ormoni della crescita.

Serina

Un altro aminoacido! Questo è fondamentale per la digestione: la serina aiuta a rompere i legami delle proteine ​​e dei polipeptidi in modo che possano essere utilizzati dal nostro corpo.

I flavonoidi

Ha diversi flavonoidi, che sono composti che si trovano nelle piante e fanno parte di ciò che conferisce a frutta e verdura i loro fantastici colori. Funzionano principalmente nel corpo come antiossidanti, neutralizzando i radicali liberi dannosi.

Acido gallico

L’acido gallico si trova nel camu camu, che è una buona notizia perché sembra avere proprietà antimicotiche e antivirali. Agisce anche come antiossidante.

Acido ellagico

Questo è un altro acido con proprietà antiossidanti, trovato in Camu Camu. È stato studiato per gli effetti anti-cancro, anche se la ricerca è ancora molto presto. Alcune ricerche indicano anche che l’acido ellagico ha effetti anti-diabete.

Infiammazione

In uno studio, 20 fumatori maschi hanno bevuto succo di camu camu o assunto compresse di vitamina C ogni giorno per una settimana.

Il gruppo che ha assunto Camu Camu ha mostrato una diminuzione di alcuni marker di antiossidanti e stress ossidativo alla fine dello studio, rispetto a nessun cambiamento per coloro che avevano compresse di vitamina C.

Come prenderlo

Le bacche non sono esattamente vendute nel tuo supermercato abituale, ma puoi includerle nella tua dieta in compresse o polvere.

La polvere può essere utilizzata per aromatizzare altri cibi e i gelati e le bevande al gusto di questo frutto sono popolari in Perù.

Quando dovresti evitarlo

C’è qualche preoccupazione che il frutto possa interferire con alcuni farmaci chemioterapici: dovresti sempre informare il tuo medico sugli integratori che stai assumendo, ma soprattutto se stai ricevendo la chemioterapia, ad esempio.