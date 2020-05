Campania: il Governatore De Luca non sigla l’intesa con il Governo

Nel “braccio di ferro” tra Governo e Regioni il Governatore della Campania De Luca attende a firmare l’ordinanza di riapertura delle frontiere e preferisce attendere il 2 giugno.

De Luca ricorda che

“c’è un clima di confusione: dovremo aprire domattina, ma noi non apriamo né i ristoranti, né i pub, né altro per serietà”.

È necessario interloquire con gli addetti del settore per prepararli alla sanificazione.

Inoltre, è necessario che pub e ristoranti si procurino pannelli di divisione. Dunque, ristoranti e pub non apriranno dal 18 maggio.

ha sottolineato De Luca.

La Regione Campania riceve 45 euro in meno rispetto ad un cittadino veneto e 40 euro in meno rispetto ad un lombardo.

sottolinea il Governatore.

Inoltre, la stessa Campania ha ricevuto da Consip un quarto dei tamponi arrivati in Veneto e 1/3 di quelli arrivati nel resto d’Italia.

“Il nostro obiettivo è riaprire tutto, ma non immediatamente per farlo per sempre. Non c’è tempo entro lunedì.

Credo sia il caso di farlo da giovedì.

Con le attuali linee guida aprirebbe solo il 70% dei ristoranti, ma vogliamo farlo con il 90%”,