Pensione minima a 1.000 euro, perché i soldi non arrivano? Cosa sta succedendo

Ad oggi i soldi della pensione minima a 1.000 euro non sono ancora arrivati: si tratta di una misura di natura economica approntata dalla Regione Campania.

Sta facendo discutere la promessa dell’incremento della pensione minima a 1.000 euro da parte del Governatore De Luca.

Purtroppo, però, sono tante le testimonianze che confermano che gli aumenti delle pensioni minime non sono arrivati.

Una nostra lettrice ci ha comunicano:

“Niente aumento, riscossa pensione sociale minima, di circa 440,00 e nel saldo non c’è niente in più, questo è accaduto stamattina prelevando con la carta libretto al atm. Ancora prese in giro”.