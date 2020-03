Il cammino di Bardolino è un percorso lungo 100 km che si dipana tra le colline del Lago di Garda ed i suoi vigneti. Scopriamo di più di questo cammino turistico.

Il cammino di Bardolino è un nuovo percorso turistico, lungo 100 chilometri. Percorrendolo potrete visitare magnifici vigneti, godere dei panorami delle colline che si affacciano sul lago di Garda, gustare la buona gastronomia, scoprire la ricca storia e le tradizioni della zona.

Il percorso vi accompagnerà nella zona di nascita del vino Bardolino e delle tradizioni ad esso collegate.

Alla scoperta di un territorio poco valorizzato

Il cammino di Bardolino è stato pensato con lo scopo di valorizzare un territorio poco conosciuto, collegando vari percorsi minori già esistenti, mettendo in contatto molti comuni e aziende agricole, facendo in modo che collaborino tra di loro. Sono 6 le amministrazioni comunali che hanno deciso di fare rete e partecipare al progetto: Bardolino, Garda, Rivoli Veronese, Costermano, Affi e Cavaion Veronese.

Il cammino è composto da 18 percorsi che possono anche essere seguiti in modo separato. In totale è lungo ben 100 chilometri, che sono stati mappati, segnati sul territorio in modo da essere più facilmente riconosciuti. Ogni percorso ha distanze diverse: si parte dai 3 km fino ad arrivare al più lungo di circa 20 km. Sono stati posizionati 53 pannelli informativi, tutti con il medesimo layout grafico e permettono inoltre di scaricare informazioni sul proprio smartphone. Possiamo quindi tener traccia meglio del nostro itinerario, segnando le tappe ed il percorso seguito.

Lungo il cammino possiamo trovare numerose aziende agricole/vinicole che partecipano al progetto. Hanno aderito ben 61 aziende vinicole, segnalate lungo il percorso, dove possiamo trovare i tragitti secondari per raggiungerle e visitarle. Il cammino di Bardolino si è sviluppato all’interno del progetto di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020. Land srl ha studiato il percorso, che è stato realizzato in soli 4 anni.