Camilla Parker allarma i sudditi: ‘Non sarò in grado di alzarmi dal letto se non lo faccio’

Camilla Parker allarma i sudditi: ‘Non sarò in grado di alzarmi dal...

La Parker-Bowles preoccupa i sudditi con alcune dichiarazioni riguardanti una delle sue più grandi passioni.

Ecco le dichiarazioni della moglie del Principe Carlo, che hanno spiazzato gli ascoltatori.

Camilla Parker Bowles sconvolge i sudditi

La moglie del Principe Carlo, Camilla Parker Bowles, è tornata al centro dell’attenzione mediatica per alcune sue dichiarazioni che hanno letteralmente sconvolto tutti, in particolar modo i sudditi inglesi.

Le affermazioni della donna si inseriscono nel contesto di una delle sue passioni più grandi, quella per la danza.

Camilla ha sempre coltivato l’attività, che ha portato avanti anche nel corso della pandemia da Coronavirus. Durante il lockdown ha anche subito un infortunio a causa degli esercizi che svolgeva ogni mattina, ma poi si è ripresa e ha proseguito senza sosta!

Oggi, Camilla sta continuando con gli allenamenti e ha parlato della sua passione durante una videochiamata con Darcey Bussell e Angela Rippon, nella quale ha pronunciato delle frasi che hanno spiazzato tutti.

I timori di Camilla

Da anni ormai, Camilla frequenta i corsi di danza della Royal Academy of Dance Silver Swans. Neanche la pandemia ha arrestato gli allenamenti della donna, che ha continuano a seguire da casa.

Camilla ha parlato della sua passione, dichiarando:

“Faccio una combinazione di esercizi e un po’ di Pilates, e cammino davvero molto: è una cosa che adoro.”

Poi, però, ha pronunciato una frase che ha lasciato basiti gli spettatori:

“Dobbiamo tenerci tutti attivi. Se non lo facciamo ci bloccheremo, io non sarò in grado di alzarmi dal letto la mattina.”

Camilla è apparsa davvero spaventata dall’eventualità di non potersi più muovere, nel caso in cui non pratichi più attività fisica.

“Sono proprio una principiante e probabilmente lo rimarrò per sempre, ma sento dopo un anno che forse ho migliorato un pochino. Ma di certo non salirò sul palco…”

Camilla ha 72 anni, ma continua a mantenersi in gran forma e a voler inseguire la sua passione per il ballo. La moglie del principe Carlo è naturalmente consapevole, però, che non diventerà mai una ballerina professionista.