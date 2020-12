Camilla Parker molto violenta, il figlio rivela: ‘Lo ha preso a calci’

Un aneddoto che nessuno aveva mai svelato prima su Camilla Parker. La duchessa a quanto pare, spesso, ha avuto reazioni violente quando non è riuscita a gestire la sua rabbia soprattutto tra le mura domestiche. Ecco cosa ha rivelato di privato suo figlio.

Solo oggi emerge cosa è successo nelle mura reali non molto tempo fa. Il figlio di Camilla rompe il silenzio e rivela particolari davvero inediti sulla vita reale e sulla madre che a quanto pare non è stata sempre così tranquilla e placida.

Alcune fonti che si sono attenute alle dichiarazioni del figlio rivelano i dettagli di un evento inedito, che ha avuto come protagonista proprio la duchessa di Cornovaglia. Ciò che è avvenuto vi lascerà senza parole.

Prima della sua vita come membro della famiglia reale, Camilla era molto amante del Natale ed era solita godere dei festeggiamenti assieme ai figli Laura Lopes e Tom Parker Bowles.

Camilla viveva il periodo natalizio anche in compagnia dell’ex marito Andrew, organizzando i festeggiamenti della sua famiglia allargata.

In questi giorni, il figlio Tom ha fatto delle dichiarazioni incredibili su Camilla e ha raccontato di un episodio molto particolare.

Nello specifico, ha raccontato di quando Camilla ha “lottato” con la cucina durante il periodo delle celebrazioni, qualche anno fa.

Tom ha raccontato del rapporto tra la madre e la cucina e si è focalizzato su un accaduto in particolare.

Tom si è riferito a quando, a Natale, vide la madre “prendere a calci” un enorme tacchino nel forno di famiglia, mentre indossava una vestaglia.

Ha scherzato:

“Lei e mia zia Annabel hanno lottato molto per far entrare quel tacchino enorme in forno.”