Camilla Parker umiliata dal marito Carlo: “Non vali niente”

Camilla Parker Bowles umiliata pubblicamente dal marito, il Principe Carlo: il segreto rivelato a distanza di anni dal matrimonio tra i due

La famiglia reale, in particolare Camilla Parker Bowles, torna al centro dell’attenzione mediatica per alcune indiscrezioni trapelate nelle ultime settimane.

La duchessa futura regina consorte sarebbe stata umiliata dal marito, il Principe Carlo, e qualcosa c’entrerebbe l’anello di fidanzamento che l’uomo ha regalato alla duchessa prima del matrimonio…

Camilla Parker, il regalo e il significato nascosto

Camilla Parker è un personaggio reale molto controverso. Spesso nei panni della carnefice, a volte in quello della vittima.

Questa volta, torna al centro della bufera mediatica per essere stata umiliata pubblicamente dal marito. Carlo, infatti, pare fosse consapevole a cosa andasse in contro, prendendo in particolare la decisione di donare a Camilla l’anello che era appartenuto a sua nonna.

L’anello in questione ha un valore inestimabile proprio per via di colei che lo possedeva in precedenza, ma c’è un piccolo dettaglio che pare sia sfuggito alla Parker Bowles e che ora evidenziano i media inglesi…

Camilla umiliata dal marito

In base alle ultime indiscrezioni, infatti, sembra che l’anello di fidanzamento di Camilla Shand sia più economico rispetto a quello che William e Harry hanno dato alle rispettive mogli.

La proposta di matrimonio del principe Carlo alla Parker Bowles è avvenuta nel 2005: per l’occasione, il Principe ha scelto di donare alla donna uno degli anelli a cui la famiglia reale è più legata, nonostante valga di meno.

Secondo Kathryn Money di Brilliant Earth, infatti, il suo valore si attesta sulle 78 mila sterline. Gli anelli di fidanzamento di Meghan Markle e di Kate Middleton, invece, sembra siano più costosi.

L’anello che Harry ha regalato a Meghan Markle, ad esempio, varrebbe circa 93 mila sterline! Una vera e propria umiliazione quella subita da Camilla, che pare non si curi più di tanto di questo piccolo dettaglio! In molti hanno interpretato questo gesto da parte del Principe come un sottolineare il valore nullo di Camilla nella sua vita. Un regalo che vale in termini di denaro poco può significare questo? Forse, da parte di uno che può permettersi questo ed altro, sì.