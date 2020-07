Camilla Parker, brutto incidente ‘Non potrà più farlo’: la terribile rinuncia privata

Camilla Parker fa preoccupare i media: ha compromesso la sua salute e ha dovuto rinunciare all’attività privata che amava

Camilla Parker Bowles torna al centro dell’attenzione dei media per via dei suoi problemi di salute, che stanno destando grande preoccupazione.

La donna, a causa di quello che le è avvenuto e che ha messo a repentaglio la sua salute, è stata costretta a interrompere un’attività che amava svolgere…

L’incidente di Camilla Parker

La Duchessa di Cornovaglia ha scatenato paure per la sua salute, dopo essersi ferita durante il lockdown. Mentre tutti eravamo costretti a rimanere a casa, infatti, Camilla, 72 anni, ha deciso di mantenersi in forma con degli allenamenti di danza.

Tuttavia, è avvenuto qualcosa alla schiena di Camilla, che l’ha obbligata a interrompere gli esercizi che svolgeva per 20 minuti ogni mattina.

In una recente intervista, la donna ha rivelato di non vedere l’ora di tornare a svolgere le sessioni sportive che portava avanti con un istruttore su Facebook.

“Ho fatto qualcosa di sbagliato alla mia schiena… quindi, ho dovuto prendermi una pausa, ma non vedo l’ora di tornare a fare sport.”

La passione per la danza

In merito all’amore per il balletto, la duchessa ha raccontato di aver voluto creare un gruppo di probabili candidati della sua stessa età per ballare tutti insieme.

“Ho detto ‘dai, proviamoci’, così siamo arrivati ​​tutti con i nostri leggings neri e con delle magliette, pronti per la danza.”

Il gruppo temeva di non essere all’altezza e di diventare isterico a furia di guardare a destra e a sinistra per seguire a tempo i passi. In realtà, però, l’attività pare si sia rivelata più facile del previsto.

Il gruppo, durante il lockdown, si divertiva molto, fino a quando, però, non è accaduto il terribile incidente di Camilla, che ha costretto la Duchessa di Cornovaglia a fermarsi.