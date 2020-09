Camilla Parker, la disgustosa dipendenza: svelato cosa fa di nascosto

La moglie del principe Carlo soffrirebbe di una brutta dipendenza che in qualche modo la accomunerebbe a Lady Diana.

Uno degli scheletri nell’armadio di Camilla è stato svelato di recente dai tabloid inglesi.

Camilla Parker Bowles torna al centro dell’attenzione mediatica con una notizia che circola da giorni e che sta spiazzando chi segue assiduamente la famiglia reale.

A lanciare il rumors, i vari tabloid inglesi, che da sempre pare non apprezzino Camilla e non perdano occasione per sganciare bombe sul suo conto.

Questa volta sembra che Camilla sia vittima di una terribile dipendenza, che tra l’altro la accomunerebbe all’ex moglie del principe Carlo, la compianta e amatissima Lady Diana.

Bomba su Camilla Parker Bowles: la pericolosa dipendenza

Camilla Parker Bowles sarebbe molto attratta da una dipendenza che col tempo potrebbe rivelarsi molto pericolosa.

Secondo le indiscrezioni, sembra che Camilla, proprio come Lady Diana, non riceverebbe le giuste attenzioni da parte del marito Carlo e proprio per questo sarebbe caduta in una dipendenza.

Il vizietto sarebbe l’abuso di alcool, che farebbe di nascosto da tutti. Discorso diverso per Lady Diana, che non faceva un uso smisurato di alcol, ma soffriva di bulimia.

I rumors parlerebbero di stati d’animi simili tra le due donne proprio a causa del carattere di Carlo che trova disgustosa questo sfogo nell’alcol della duchessa. Con la dipendenza dall’alcool, sembra che Camilla riesca in qualche modo ad affogare i suoi dolori e quelle mancanze di attenzioni che non le sarebbero pervenute.

Si spera che prima o poi la Duchessa di Cornovaglia riesca a ritrovare se stessa e anche un rapporto più complice con il marito Carlo.