‘Una cosa molto sporca’ Camilla Parker umiliata dal Principe Carlo: un’abitudine schifosa

Camilla Parker, la strana abitudine che fa infuriare il Principe Carlo: ‘Mi fai schifo’

La Duchessa di Cornovaglia, Camilla Parker, è riuscita a conquistare il cuore del Principe Carlo sin dal primo incontro. La loro storia d’amore non è stata semplice e come in ogni coppia che si rispetti si verificano dei conflitti. Pare che una strana abitudine di lei abbia fatto arrabbiare il Principe Carlo al punto di non farla entrare in casa.

Camilla Parker: la strana abitudine

La relazione tra Camilla e Carlo è stata tutt’altro che semplice. I due hanno dovuto superare molti pettegolezzi che hanno messo a dura prova la loro storia d’amore prima di diventare una coppia fissa, dopo la scomparsa di Lady Diana. Dopo la loro unione, la duchessa di Cornovaglia ha dovuto faticare molto per conquistare gli altri membri della famiglia reale.

Nelle ultime ore, la Parker è al centro delle voci di gossip per quanto riguarda una sua passata abitudine che ha rischiato di compromettere il rapporto con il suo consorte. Di cosa si tratta?

Il vizio della duchessa di Cornovaglia

Secondo quanto si legge sulle pagine del Daily Express, pare che la duchessa avesse un’abitudine piuttosto nociva non solo per la sua salute ma anche quella dei suoi cari: il fumo! Con il tempo è arrivata a a spendere anche 100 sterline a settimana per soddisfare questo suo piacere. Le voci di corte parlavano addirittura di quando l’ex della principessa triste le avrebbe negato l’accesso al palazzo.La sua voglia di consumare una sigaretta nel cuore della notte avrebbe mandato su tutte le furie il marito tanto da esclamare la seguente frase: ‘ Mi fai schifo’.

Non è dato sapere se il principe abbia effettivamente pronunciato queste parole ma le cose sono radicalmente cambiate quando è cresciuto il malumore del Principe Carlo. Da allora, la duchessa ha deciso di farsi affiancare da un tutor per smettere di fumare.

