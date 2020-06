Camilla Parker sputa sulla tomba di Lady Diana, il gesto che umilia la memoria dell’amata Principessa

Questo non doveva assolutamente accadere per i sudditi inglesi. Camilla Parker, l’offesa più grande per Lady Diana: cosa è successo

Il nome di Camilla Parker Bowles continua a essere accostato a quello dell’amatissima Lady Diana, la principessa, ex moglie del Principe Carlo, scomparsa tragicamente nel 1997.

Le due figure sono inevitabilmente connesse per il ruolo ricoperto all’interno della casa reale, anche se, per molti, la Principessa è assolutamente insostituibile.

Giungono adesso le affermazioni di un esperto reale, che tira nuovamente in ballo Lady Diana, per evidenziare lo schiaffo datole da Camilla, che potrebbe cancellare la memoria della Principessa.

Camilla Parker, la più tremende delle offese a Lady Diana

Secondo l’esperto reale, Iain MacMarthanne, la duchessa di Cornovaglia diventerà Regina consorte. Nel corso di un’intervento sull’Express, l’uomo ha chiarito i possibili scenari che potranno figurarsi nel corso dell’ascesa al trono del principe Carlo.

“Dopo l’incoronazione di Carlo, la duchessa di Cornovaglia diventerà automaticamente Regina consorte.”

L’esperto rivela come ciò non fosse assolutamente scontato. Ci sarebbero state, infatti, molte speculazioni relative alla questione, per via dei nervi scoperti legati a Diana. Ciò non cambierebbe il fatto che per legge la duchessa diventerà Regina consorte. Con questo evento, secondo molti sudditi, sarà come vedere Camilla sputare sulla tomba di Diana, umiliandone la memoria. La Principessa non avrebbe preso bene tutto questo.

E’ anche vero che, di questo caso non esiste un precedente, come evidenziato dallo stesso MacMarthanne. Ciò, però, non precluderebbe a Camilla il suo diritto legale di essere riconosciuta come Regina consorte.

Lo schiaffo di Camilla a Lady Diana

Lady Diana era conosciuta anche con il titolo di Principessa di Galles. Dopo la morte della donna e dopo il matrimonio tra il Principe Carlo e Camilla Parker Bowles, il titolo sarebbe dovuto passare a quest’ultima.

Camilla, però, avrebbe rinunciato a essere chiamata così come forma di rispetto nei confronti di Lady Diana. Avrebbe accettato, invece, di essere riconosciuta semplicemente come duchessa di Cornovaglia, un titolo minore.

Nonostante ciò, lo schiaffo di Camilla a Lady Diana è sotto gli occhi di tutti. La Parker Bowles diventerà Regina consorte, cosa che la Principessa non ha mai avuto la possibilità di essere.