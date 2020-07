Camilla Parker senza vestiti durante l’intervista: la foto fa parlare i media

Camilla Parker Bowles e la confessione sfacciata della duchessa di Cornovaglia avvenuta dopo il lockdown: “Sarà difficile smettere!”

La duchessa di Cornovaglia, Camilla Parker Bowles, ha fatto un’ammissione che starebbe facendo molto discutere i media e l’entourage della famiglia reale britannica.

La rivelazione di Camilla è avvenuta dopo il lockdown: la donna ha rivelato di aver preso un’abitudine durante la pandemia e di non riuscire più a smettere…

L’abitudine di Camilla Parker durante la quarantena

In una recente intervista, Camilla Parker ha ammesso di avere un’abitudine, acquisita durante il lockdown, che non riesce più a interrompere. La duchessa di Cornovaglia si è sfogata con Emma Barnett su BBC 5Live questo mese.

La duchessa ha raccontato di essere stata “molto, molto felice” di indossare i jeans e di non portare i tacchi alti durante il blocco. Ha aggiunto che sarà difficile staccarsi dai jeans quando la vita tornerà alla normalità.

Il dissenso della famiglia reale

I membri della famiglia reale sono obbligati a vestirsi in modo incredibilmente elegante per via degli impegni reali. Soprattutto le donne reali sono spesso prese di mira per il loro look.

Adesso, però. proprio come tutti gli altri, i reali stanno lavorando da casa, ambiente nel quale vi è meno pressione per vestirsi in modo così elegante.

Ad esempio, in molte videoconferenze, la maggior parte delle volte è possibile vedere solo la loro metà superiore della persona che parla.

Durante l’intervista già citata, Barnett ha detto a Camilla:

“Hai rilasciato una piccola lista di letture durante il blocco e in una delle tue foto eri seduta con un libro e indossavi dei jeans! Ti è piaciuto essere un po’ più casual, non essere sempre in tiro?”

Camilla ha risposto:

“Sono stata molto, molto felice nei miei jeans. Sarà difficile smettere di indossarli.”

Il protocollo della famiglia reale dissentirebbe nel caso in cui Camilla decidesse di continuare a vestirsi casual!