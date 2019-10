Camilla Parker, “Era depresso e senza amore”: emerge il duro scontro con la Regina Elisabetta

Un grande scontro tra Camilla Parker e la Regina Elisabetta, che vede come protagonista il Principe Carlo depresso e solo. Ma cosa è accaduto tra le mura del Palazzo?

Ma qual è il vero rapporto tra Camilla Parker e la Regina Elisabetta? Sarebbe anche buono se solo non fosse per il Principe Carlo e tutte le sue decisioni di questi anni.

La Regina Elisabetta odia sua nuora?

Nessun odio da parte della Sovrana, nonostante in questi anni ne siano state dette di ogni. Come si evince dai media britannici, dopo il divorzio con Lady Diana e la sua improvvisa morte – mettere la Duchessa a Palazzo fidanzata con il figlio non sembrava essere la mossa migliore.

Eppure, Carlo ha messo un ultimatum alla madre e il padre: se un tempo aveva dato loro ascolto cambiando il suo destino, ora nulla poteva essere negoziato.

Il Principe Carlo tra depressione e risentimento

Penny Junor all’interno del suo libro The Duchess: The Untold Story racconta tutto ciò che è avvenuto dentro le mura del palazzo, subito dopo la morte triste e misteriosa di Lady Diana.

Emerge che la Regina sia sempre stata molto affezionata alla Duchessa, soprattutto nel periodo del matrimonio con Andrew Parker Bowles

“ma era stata lei, forse inconsapevolmente, a creare tutte le catastrofi che avevano colpito il principe e i suoi anni di matrimonio”

Il grande problema è che Carlo si sia rivolto ad una madre e non ad una Sovrana, senza ricevere – come dice il libro – nulla a livello affettivo e con una parola che potesse consigliarlo su cosa fare.

La sua attuale moglie, invece, gli ha sempre dimostrato amore – tenerezza e tutta l’approvazione che in questi anni gli è stata negata. Per questo e altri motivi, Carlo ha accumulato negli anni risentimento – tristezza e depressione senza trovare nella madre un luogo sicuro – che le ha dato sua moglie in tutti questi anni.