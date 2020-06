Camilla Parker, ennesimo scandalo a Palazzo: “La Regina Elisabetta ha insabbiato tutto”

Può la Regina Elisabetta aver insabbiato qualcosa di importante per evitare l’ennesimo scandalo con Camilla Parker? Ecco la rivelazione dei media inglesi.

Camilla Parker e la Regina Elisabetta sono le due donne del Principe Carlo, da sempre legate ad un filo fatto di odio e amore. Ma cosa ci hanno nascosto sino ad oggi?

Quando si sono conosciute Camilla e la Regina Elisabetta?

Per capire quando le due donne si sono conosciute bisogna andare indietro al 1973. In quel periodo il primogenito Carlo – futuro Re – conosce questa donna inglese che gli fa perdere letteralmente la testa. Elisabetta sin da subito ha cercato di mettersi in mezzo e orientare il figlio verso altre scelte, per il bene della corona e del protocollo.

L’Express racconta quegli anni passati e dico come padre e madre e Carlo si siano messi subito in mezzo per allontanarla. ll Principe Filippo ha consigliato al figlio di “fare come vuole con le donne” ma di osservare il protocollo sotto ogni sua forma: questo significava di divertirsi ma non di sposarla.

Cosa ha nascosto la Regina su Camilla Parker?

Impossibile conoscere tutti i segreti della Famiglia Reale, ma i media hanno trovato qualcosa di inedito che riguarda il passato delle due donne. Sembra proprio che la Duchessa e la Regina si siano conosciute perché Andrew Parker Bowles era il figlioccio della Regina Madre. Un uomo ben voluto da tutta la famiglia e amato quasi come un figlio.

Gli inglesi hanno accusato la Sovrana di non aver gestito al meglio tutta la situazione:

“sarebbe cambiato tutto e magari senza i drammi di tutti questi anni”

In effetti, cosa sarebbe accaduto se i due si fossero sposati subito? Non lo sapremo mai!