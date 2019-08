Camilla Parker non ha mai nascosto il suo pensiero di Lady Diana, ma lo sfottò fatto con il marito non è piaciuto proprio agli inglesi. Cosa ha detto?

Una coppia, quella di Camilla Parker e il Principe Carlo, dedita a “prendere in giro” Lady Diana con nomignoli poco carini, mentre lei ora non si può più difendere. Ma di cosa stiamo parlando?

Il matrimonio affollato di Lady Diana

Un vero e proprio matrimonio affollato, come stato definito dalla stessa Lady Diana al momento del divorzio. L’atto di liberazione assoluta – raccontando ai giornalisti tutto quello che aveva subito in quegli anni fatti da prese in giro, tradimenti e grandi insoddisfazioni.

Una vita che non è andata bene sin dall’inizio, considerando che Carlo si sposa con la Principessa per volere della Corona mentre il suo amore – Camilla – sposa un altro uomo spezzandogli il cuore.

Quello che emerge da un libro sono alcune frasi, che gli ora coniugi avrebbero detto nei confronti di Diana per screditarla, agli occhi di quel popolo che ancora oggi la ama tantissimo.

Lady Diana offesa da Carlo e Camilla

Tom Bower ha scritto un libro “Rebel Prince: The Power, Passion and Defiance of Prince Charles raccontato da IBTimes, dove vengono riportate tutte le offese che Carlo e Camilla rivolgono alla Principessa Diana.

La aggettivano con Topo, Isterica, Instabile per poi arrivare anche a dire:

“La principessa triste era solo una mucca pazza”

Parole molto pesanti che hanno cercato di centrare l’obiettivo per screditarla, davanti agli occhi di tutti quanti. Ma qualcosa deve essere andato storto, perché la gente la ama ogni giorno di più e non sopporta queste affermazioni.

Ma la domanda nasce spontanea: saranno tutte affermazioni vere o distorte?