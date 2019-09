Camilla Parker, “Sotto shock”: emerge la ‘brutale’ reazione del figlio Tom dopo il grande annuncio

Il figlio di Camilla Parker – Tom – sotto shock per una notizia che mai si sarebbe aspettato di ricevere. Ma di cosa stiamo parlando?

Una reazione brutale quella del figlio di Camilla Parker che una volta appresa la bella notizia, non ha potuto credere alle sue orecchie!

Il rapporto tra i figli di Camilla e il Principe Carlo

Non deve essere stato facile nemmeno per Laura e Tom, il rapporto nascosto della madre con l’erede al trono. In effetti loro non sapevano nulla e quando la notizia comincia ad essere divulgata tra tutti i media britannici – e non solo – i due ragazzi si sentono traditi e umiliati.

Sembra infatti – lo abbiamo raccontato in questo nostro articolo – che più di una volta Tom abbia incolpato il Principe Carlo per avergli rovinato la vita. Due ragazzi tranquilli nell’ombra, che da un giorno all’altro si sono ritrovati su tutti i giornali o hanno dovuto leggere i dettagli piccanti tra la madre e quello che sarebbe stato un giorno il loro Re.

Anche il rapporto con William e Harry non è stato dei migliori all’inizio, tanto da incolparsi l’uno con l’altro. Oggi le cose sono nettamente cambiate e i quattro vanno molto d’accordo – spesso insieme per cene, pranzi ed eventi.

La reazione di Tom Parker alla lieta notizia

C’è stata però una reazione brutale ma ironica di Tom su Twitter che ha fatto il giro del web. Metro Uk per dare la notizia di Kate Middleton incinta per la terza volta – del piccolo Louis – ha sbagliato.

In effetti ha indicato come in dolce attesa la Duchessa di Cornovaglia, facendo quindi capire che fosse Camilla incinta e non Kate. Immediata la reazione di Tom:

“santo dio. Ma veramente?!?!”

Una reazione che da subito è sembrata brutale ma in realtà voleva essere molto ironica, per rimarcare un errore che avrebbe di sicuro cambiato il corso delle cose.