Camilla Parker, “Era compiaciuto”: spunta l’inaspettata reazione dell’ex marito Andrew Parker

Si parla sempre di Camilla Parker e il Principe Carlo, ma quasi nessuno sa i pensieri dell’ex marito Andrew: spunta una rivelazione inaspettata che ha scioccato tutti!

Camilla Parker non ha avuto vita facile neppure durante il primo matrimonio con Andrew. Ecco la sua reazione quando ha saputo del suo intreccio amoroso con il Principe Carlo.

Camilla era innamorata di Andrew Parker?

Conosciamo tutti la Duchessa come colei che ha rovinato il matrimonio tra il Principe Carlo e Lady Diana. In realtà le cose sono andate male anche per lei negli anni, soprattutto a seguito delle rivelazioni della povera Diana ai giornalisti: un triangolo amoroso che è iniziato ai tempi dell’Università per poi andare e concludersi con un matrimonio.

I figli di Camilla in un primo momento non hanno preso bene la notizia e sono stati bersagliati dal gossip nonché dalle prese in giro di tutti.

In tutto questo però quasi nessuno ha mai accennato ad Andrew Parker, primo marito della Shand: qual è stata la sua reazione al tradimento?

La reazione inaspettata dell’ex marito

Come è noto, il primo marito della Duchessa era Andrew Parker, amato dal padre della donna – Bruce Shand – e ottimo padre. Come riferisce il Daily Mail, il loro è stato un matrimonio d’amore e di consapevolezza. Camilla infatti ha scelto una via più facile, scappando in qualche modo dalla Famiglia Reale.

Andrew Parker Bowles – sempre secondo quanto si evince – è stato totalmente infedele a sua moglie:

“lei viveva con l’angoscia e la paura di essere lasciata. per questo ha rivolto nuovamente l’attenzione su carlo”

Ma quello che è ancora più inaspettato è che Andrew Parker sapesse tutto della loro relazione e che non gli desse assolutamente fastidio:

“non ha mai fatto storie e poi sua moglie “dormiva” con il futuro re…quasi ne era compiaciuto!”

Oggi i due ex coniugi sono in ottimi rapporti, dopo il divorzio ufficiale avvenuto nel 1996.