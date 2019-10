Camilla Parker, il Principe Harry vuota il sacco: tutta la verità sul loro particolare rapporto

E’ Camilla Parker una delle protagoniste della Famiglia Reale, sempre al centro di tutto quello che succede. Ma cosa ha raccontato il Principe Harry?

Forse se i genitori di Carlo e Camilla non si fossero opposti, nulla sarebbe accaduto e il destino sarebbe stato completamente differente per tutti.

E invece la Regina Elisabetta e Bruce Shand hanno fatto in modo che queste due persone – innamorate, inutile negarlo – si sposassero con altri dando vita ad un effetto domino molto particolare.

Ora sono sposati, la moglie di Carlo è diventata anche la matrigna di William e Harry: ma è tutto come sembra?

Angela Levin ha raccontato la verità sul rapporto tra Harry e la sua matrigna, come riportato dall’Express.co.uk, grazie ai suoi incontri con il Principe e interviste esclusive per la realizzazione della biografia.

Il Principe Harry oggi afferma che tutti gli inglesi dovrebbero essere dispiaciuti per come sia stata sempre trattata la Duchessa:

“Non è una cattiva matrigna…non dispiacerti per me e william, ma per lei”