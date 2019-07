Camilla Parker, il Principe Harry attacca e sorprende tutti: “Mi dispiace, non è così!”

Camilla Parker, il Principe Harry attacca e sorprende tutti: “Mi dispiace, non...

Che aria tira tra Camilla Parker e il Principe Harry? Le indiscrezioni escono dal Palazzo e volano sino a noi rivelandoci qualcosa di inaspettato!

Camilla Parker è entrata nella vita di Harry e William come un tornado, mentre la madre è stata portata via dal destino. E adesso? Cosa vuole intendere il Principe Harry?

Il rapporto tra Carlo e Harry

Il Principe Carlo ha sempre avuto un rapporto particolare con Harry, sopratutto alla nascita quando – le indiscrezioni raccontano – che lui avrebbe voluto una femmina e quando vide i capelli rossi sbottò duramente:

“ha anche i capelli rossi!”

Harry è sempre cresciuto come un ragazzino ribelle, ora uomo e lieto padre di Archie nonché marito di Meghan Markle – cercando però quell’approvazione forse sempre latente.

Dopo la morte di Diana tutto diventò molto più difficile e trovarsi una donna in casa, colpevole secondo il mondo del divorzio tra i suoi genitori, non fu affatto facile. Ma certe parole cambiano prospettiva, se pronunciate da lui stesso.

Le parole di Harry su Camilla

Sicuramente l’inizio non è stato facile e prima di arrivare alla convivenza, Camilla ha dovuto sopportare l’interrogatorio di William e le occhiate di Harry ogni minuto della sua giornata.

L’Express ha raccontato – prendendo spunto da una delle tante biografie reali – di come sia il rapporto tra il Principe e la Duchessa:

“mi dispiace, non è così come tutti pensano”

Indispettito ha voluto far sapere che il rapporto con la matrigna è ottimo ed è molto lieto a questa donna, per aver fatto tornare il sorriso a suo padre rendendolo sempre felice.

Ha dichiarato inoltre che la loro matrigna è stata molto loro vicina ed è sempre una spalla sulla quale contare, in caso di bisogno o semplicemente per una risata in famiglia.

Cosa diranno gli inglesi di questa confessione?