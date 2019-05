Camilla Parker, emergono i nomignoli piccanti usati nell’intimità col Principe Carlo: “Imbarazzante!”

La confessione erotica che il principe Carlo fece a Camilla, la sua duchessa: “Ho voglia di…” tutto in una vecchia registrazione telefonica

Della relazione dapprima adultera e poi ufficializzata del principe Carlo e Camilla Parker si è parlato per molto tempo, anche in epoche non sospette. Forse non tutti conoscono, tuttavia, i dettagli erotici della loro vita sessuale.

Sembra, infatti, che dietro un’apparenza edificata sulle regole e protocolli e immagine perfetta da concedere alla stampa, si nascondesse una versione di Carlo sconosciuta.

Una versione fatta di particolari erotici e stranezze: una fra tutte, emersa durante una conversazione telefonica, in cui Carlo, parlando con Camilla, rivela che il suo desiderio più grande sarebbe entrare nelle sue mutandine e annusare il sangue del suo ciclo mestruale… Le conversazioni piccanti telefoniche sono state registrate e, in quel periodo, suscitarono molto clamore.

Fred e Gladys is the new Carlo e Camilla Parker

Parecchio curiosi anche i nomignoli che i due si scambiavano nell’intimità. Carlo aveva soprannominato Camilla “Gladys”, mentre lei lo aveva appellato con il nomignolo “Fred”.

Quale strambo motivo si celi dietro questi appellativi non è dato saperlo, ma è certo che fu proprio Lady Diana a rivelarlo pubblicamente durante un’intervista all’insegna dello shock, in cui parlava già dell’invadente presenza di Camilla Parker Bowles nel suo matrimonio con Carlo, che definiva “affollato”.

Una recente indiscrezione ha portato alla luce una dichiarazione davvero inaspettata di Camilla Parker Bowles. La moglie del Principe Carlo ha infatti asserito:

“Sono devastata“.

Una vita a Corte difficile

La compagna del figlio della Regina Elisabetta d’Inghilterra, mantiene il riserbo massimo circa un grande dispiacere che ha dovuto tenere nascosto agli occhi di tutti. Si sa solo che la vita a Corte per Camilla Parker non è stata semplice.

La Duchessa di Cornovaglia e il Principe Carlo, hanno coltivato un immenso amore sin da ragazzi, ma il loro sogno si è potuto coronare solo da adulti. Tutti conoscono le vicende che hanno reso travagliata la storia della coppia.

Tuttavia, nonostante le difficoltà e le remore della Regina Elisabetta, Carlo e Camilla, sono oggi una coppia felice. Con il tempo la Parker, è riuscita a farsi benvolere anche dal popolo, mostrandosi sempre con il sorriso, persino quando il suo cuore serbava il dolore più grande.