Camilla Parker, Principe Carlo duramente minacciato: “Vuoi farmi fuori? Mi devi pagare!”

Camilla Parker ha minacciato il marito Principe Carlo, rovinando una delle feste più importanti per la famiglia reale. Cosa ci siamo persi?

Ma cosa succede tra Camilla Parker e il Principe Carlo, da sempre così innamorati tanto da sfidare il destino e la Regina Elisabetta? Una minaccia sta facendo il giro del mondo e sembra proprio che il futuro Re non l’abbia presa bene.

La rivincita di Camilla

Una donna che sin dall’inizio ha saputo cosa voleva, prendendosi l’amore di un Principe ma sposando un altro uomo. Seppur questa difficile scelta, loro due non smisero mai di vedersi anche quando Lady Diana prese possesso del cuore di tutti gli inglesi.

Alla fine il destino ha vinto su tutto e i due amanti sono diventati sposi, non senza molti ostacoli sia da parte della famiglia Reale e sia da parte degli inglesi – da sempre contro lei ma a favore di Lady Diana.

La minaccia contro il Principe Carlo

Non tutti lo sanno, ma i media inglesi hanno riportato una dichiarazioni da parte di fonti molto vicine alla famiglia inglese.

Durante il battesimo della piccola Charlotte, i due coniugi non furono presenti per precedenti impegni in Cornovaglia seppur la versione non ufficiale sia un’altra.

Sembra infatti che la moglie del Principe Carlo abbia rovinato la festa, bevendo qualche bicchiere di troppo e minacciandolo davanti a tutta la famiglia:

“non potrai sbarazzarti di me se prima non mi paghi”

Una uscita poco gradita che avrebbe fatto terminare la festa molto prima del dovuto.

Eppure il figlio di Camilla, Tom, ha rilasciato un’intervista al Daily Mail evidenziando di come la madre e Kate Middleton siano grandi amiche e che questa storia sa finemente gonfiata.

Come saranno andate veramente le cose?