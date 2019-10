Camilla Parker, “Lo vuole tutti i giorni”: svelato l’imbarazzante vizio segreto del Principe Carlo

Quanti vizi ha il Principe Carlo? E Camilla Parker lo sa bene: uno in particolare è stato divulgato nonostante dovesse essere un imbarazzante segreto!

Camilla Parker accetta i vizi del Principe Carlo, ma uno in particolare è stato divulgato ed è estremamente imbarazzante.

La vita con il Principe Carlo

Oramai Carlo e Camilla si conoscono da sempre e, come per ogni coppia, ci sono vizi e manie che fanno destabilizzare rendendo il tutto molto più imbarazzante.

Negli anni sono emerse molte delle manie dei reali, anche se l’erede al Trono è colui che ne ha di parecchie e anche molto imbarazzanti. Una in particolare è stata divulgata raggelando gli inglesi!

Ma che cosa chiede che gli venga fatto ogni giorno?

Il vizio imbarazzante del Principe Carlo

Che i reali abbiano delle manie strane è risaputo, ma c’è una cosa che il Principe Carlo si fa fare ogni giorno ed è stato raccontato a tutti.

I segreti sono stati divulgati in un documentario prodotto da Amazon grazie alle testimonianze dell’ex maggiordomo Paul Burrell in “Serving The Royals: inside the Firm”.

Tra le sue tante richieste, Carlo ha un addetto che si occupa del suo tubetto del dentifrico:

“i suoi domestici mettono il dentrificio sullo spazzolino ogni mattina e sono a disposizione per prendere ogni oggetto a portata di mano”

Camilla e Carlo inoltre si fanno stirare le lenzuola per almeno un’ora, non solo a Palazzo ma anche durante i loro viaggi.

Quello che desidera venga fatto ogni giorno – mania che fa sorridere la moglie – consiste nello stirare i lacci delle scarpe (tutti i giorni!), esattamente come il pigiama senza dimenticare che l’acqua per il suo bagno deve essere tiepida con il tappo posizionato sempre nella stessa posizione.

Camilla di tutto questo sorride e si diverte, mentre gli altri membri della famiglia trovano il tutto leggermente esagerato. Cosa altro farà che non sappiamo ancora?