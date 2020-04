Camilla Parker, Principe Carlo “innamorato della sosia”: la vera storia di Mabel Anderson

Una storia particolare che lega indirettamente l’amore del Principe Carlo per Camilla Parker: chi è Mabel Anderson?

Cosa lega l’amore per Mabel Anderson a quello per Camilla Parker? Una storia che sta appassionando tutti gli inglesi!

Chi è Mabel Anderson?

Lei è una donna molto importante che ha fatto parte della vita del Principe Carlo e non solo. Per capire bene bisogna fare un piccolo passo indietro, quando Carlo non era altro che un bambino.

Il bambino – ora più che adulto – ha sofferto molto essendo sempre da solo, senza l’affetto di una madre Regina continuamente assente e molto severa. Come racconta Marie Claire, Mabel Anderson è stata per Carlo una seconda madre: la tata tra le famiglie reali ha sempre rappresentato una tradizione molto importante. La figura di riferimento fissa, che ogni bambino ha amato sin dal primo giorno di vita.

Questa donna è stata inoltre l’unica ad aver ricevuto l’invito speciale per partecipare alla crociera reale esclusiva e riservata solamente ai membri della famiglia. Per gli inglesi – e forse anche per Carlo – questa donna ha rappresentato la figura materna, colei che gli ha insegnato l’educazione e che gli ha donato molto amore.

Carlo si è innamorato della sosia della sua tata?

Come sappiamo non mancano mai i pettegolezzi e sembra proprio che questa figura così importante nella vita di Carlo, potrebbe averlo influenzato nella ricerca della donna perfetta.

In molti infatti hanno visto in Camilla la perfetta sosia di Mabel, sia fisicamente e sia nei modi di fare. Si potrebbe prendere come un caso, ma in molti vedendo le foto hanno visto una somiglianza incredibile tra le due donne.

Nonostante tutto, Mabel per Carlo è e sarà sempre una delle donne più importanti della sua vita.