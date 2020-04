“Ci ha rovinato la vita”, lo sfogo dei figli di Camilla Parker contro il Principe Carlo

I figli di Camilla Parker, Tom e Laura, sembrano aver accettato oggi la condizione della madre. Ma una volta non era proprio così: ecco di cosa hanno accusato il Principe Carlo.

I figli di Camilla Parker sono sempre stati molto discreti ma ora rompono il silenzio e raccontano di come la loro vita sia stata rovinata dal Principe Carlo.

Chi sono i figli di Camilla?

Tom e Laura sono i due figli di Camilla, avuti durante il suo primo matrimonio con Andrew Parker Bowles. Hanno passato la vita a nascondersi e cercare di stare sempre un passo indietro, per evitare il gossip e tutto quello che si è creato sin da quando erano piccoli.

È stata Kati Nicholl a raccontare la loro vita, con una madre distrutta dal dolore per le continue prese in giro sui giornali e i loro volti sulle copertine. Daily Mail e Express.co.uk hanno pubblicato qualche stralcio sul libro William e Harry: Behind the Palace Walls, mettendo in luce la vita di questi due ragazzi, non facilissima e serena.

La terribile verità del rapporto tra loro e il Principe Carlo

Se guardiamo ora il rapporto di Tom e Laura con William e Harry, si può definire molto buono: vanno d’accordo, si vedono per pranzi e cene, divertendosi quanto possibile sia. Eppure una volta i rapporti erano molto tesi, soprattutto da quando i tabloid inglesi hanno fatto emergere la storia tra la madre e il Principe Carlo.

Da ignari a consapevoli: da quel momento Tom e Laura sono stati presi di mira e insultati. William ha accusato i due ragazzi di avere una madre che ha rovinato la vita di Lady Diana, mentre Tom e Laura si sono scagliati più volte contro il Principe Carlo: