Camilla Parker, il terribile ricatto al Principe Carlo: ‘Se non lo fai, racconto tutto’

Camilla Parker ha attuato un piano crudele per il compleanno di suo marito il Principe Carlo. Una notizia che sta facendo vacillare la Corona e rende tutto molto più instabile – ma di cosa stiamo parlando?

Globe rivela il grande piano di Camilla Parker contro il marito Principe Carlo, sino a ieri considerato l’amore della sua vita. Ma la Regina Elisabetta non ci sta e ha ordinato loro di andare avanti come stanno facendo.

Il sospetto della Famiglia Reale su Camilla

Secondo le fonti del magazine americano alla base della crisi tra i due coniugi ci sarebbero le dure e continue liti con la famiglia reale, in particolare con Kate Middleton e Meghan Markle – mogli rispettivamente dei principi William ed Harry che avrebbero addirittura accusato la donna di poca lucidità mentale.

Sempre da fonti a Palazzo emergerebbe un retroscena incredibile che fa temere sviluppi futuri disastrosi per i reali.

Si afferma infatti che Camilla sarebbe a conoscenza di numerosi e pericolosi segreti di corte e che per evitarne la rivelazione avrebbe chiesto la cifra di 400 milioni di sterline.

La spietata verità sul divorzio con il Principe Carlo

La clamorosa notizia risale al 2018 ma è stata divulgata e arricchita di particolari provenienti da alcune fonti solo nei mesi successivi prima dalla stampa australiana e successivamente dal magazine statunitense GLOBE che rivela come il Principe Carlo e Camilla avrebbero già divorziato da tempo ed apparirebbero ancora insieme pubblicamente solo per imposizioni provenienti dalla Regina.

Come rivelato dal GLOBE la crisi definitiva tra i due parrebbe risalire ad un viaggio effettuato da Camilla per impegni reali indicando Camilla “così arrabbiata” da non poter evitare di chiedere a Carlo la separazione per la quale avrebbero contattato l’avvocato divorzista Fiona Shackleton – che aveva già seguito il la terribile rottura tra il Principe e Lady Diana.

Da Buckingham Palace – nonostante si vociferi che sia in atto una frenetica attività di negoziazione – arriva una secca smentita e la precisazione che il Principe Carlo e Camilla Parker-Bowles appaiono ancora insieme quindi la crisi parrebbe scongiurata.

Sarà proprio così o ci stiamo perdendo qualcosa? Staremo a vedere.