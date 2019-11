Camilla Parker furiosa, la lite con il Principe Andrea: ‘Non avrebbe dovuto farlo!’

Camilla non ha dimenticato il torto subito da parte del Principe Andrea ed ora sfoga tutta la sua furia sul fratello del Principe Carlo

Il Principe Andrea sta subendo un attacco da parte di tutta al famiglia Reale, e pare di non avere come alleata nemmeno Camilla, la Duchessa di Cornovaglia che non gli ha perdonato un grave torto subito. Ecco cosa è accaduto

Le inimicizie nella Famiglia Reale

All’interno della Royal Family ci sono stati anche in passato molte inimicizie e rapporti molto tesi.

Di sicuro si può ricordare Lady Diana e l’effetto destabilizzante che il suo carattere schivo ma indipendente e ribelle ha portato all’interno della vita di Corte.

Gli scandali che sollevò inoltre contriìbuirono a non farla vedere di buon occhio dalla Regina ma resero la Principessa amata dalla gente anche dopo la sua morte.

Stesso destino, anche se con meno seguito di estimatori, per l’amica e cognata di Diana, Sarah Ferguson, tutt’ora messa al bando dalla Famiglia Reale.

Per Camilla il percorso è stato in salita, inizialmente osteggiata dalla famiglia del Principe Carlo e dal popolo, gradualmente è stata accettata come sua secodna moglie dopo il 2005 e futura Regina del Regno Unito.

La furia di Camilla verso il Principe Andrea

A quanto riporta il Daily Express ora proprio la Duchessa di Cornovaglia, Camilla, starebbe manifestando tutto il suo astio contro un alto membro della Famiglia Reale, il Principe Andrea.

Il fratello dell’erede al trono avrebbe offuscato molti impegni degli altri reali a causa dello scandalo Epstein.

Dopo la sua apparizione in tv il Principe Andrea ha rinunciato a tutti gli impegni pubblici col benestare della Regina ma la voce insistente è che siano stati Carlo e William a premere per il suo allontanamento.

Ma da cosa deriverebbe l’astio di Camilla?

A quanto riferisce il corrispondente reale del Daily Mail Richard Kay, Camilla non avrebbe perdonato al Principe Andrea do averla snobbata dopo la morte della Principessa Diana , quando la sua relazione con Carlo divenne di dominio pubblico.

Camilla rimprovera ad Andrea di non aver sostenuto il fratello in un momento in cui aveva bisogno della presenza dei familiari.

Sempre Richard Kay però rivela che la Duchessa è molto legata alle figlie di Andrea, Beatrice ed Eugenia e anche se i rapporti no furono mai splendidi, è anche legata alla loro madre Sarah Ferguson.

Il commentatore poi conclude: